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Видеотрейлер к предстоящему концертному релизу ACCEPT ACCEPT опубликовали видеотрейлер, который можно увидеть ниже, к предстоящему концертному релизу "Symphonic Terror - Live At Wacken 2017", выходящему 23 ноября на Nuclear Blast.















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