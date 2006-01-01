Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MACHINE HEAD распадаются? [31]
*TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома [21]
*Новое видео группы BEHEMOTH [21]
*U.D.O. нашли гитариста и басиста [17]
*Воссоединение участников NIRVANA произошло! [15]
*
[= ||| все новости группы



*Ministry*



15 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MINISTRY

19 сен 2018 : 		 MINISTRY опубликовали видеоряд к песне "AmeriKKKa"

4 апр 2018 : 		 Новое видео MINISTRY

23 мар 2018 : 		 DEREK ABRAMS заменит JOEY JORDISON в туре MINISTRY

28 фев 2018 : 		 Новое видео MINISTRY

22 фев 2018 : 		 Лидер MINISTRY: «Предсказываю, что Трамп уйдёт в этом году»

13 фев 2018 : 		 JOEY JORDISON, BURTON C. BELL поедут в тур с MINISTRY

12 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MINISTRY

29 янв 2018 : 		 Видео с текстом от MINISTRY

24 дек 2017 : 		 Видео с выступления MINISTRY

11 дек 2017 : 		 Новое видео MINISTRY

20 ноя 2017 : 		 SIN QUIRIN о новом альбоме MINISTRY

27 сен 2017 : 		 MINISTRY на NUCLEAR BLAST

25 сен 2017 : 		 Видео исполнения новой песни MINISTRY

30 май 2017 : 		 MINISTRY исполнили новую песню

27 фев 2017 : 		 MINISTRY работают над новым материалом

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления MINISTRY

8 авг 2016 : 		 Лидер MINISTRY: «Трамп не страшный, он просто идиот!»

12 июл 2016 : 		 Музыканты STONE SOUR и PRONG поедут в тур с MINISTRY

10 мар 2016 : 		 Лидер MINISTRY: «Пугает не Трамп, а американская культура»

16 дек 2014 : 		 AL JOURGENSEN опубликовал не издававшуюся ранее песню MINISTRY

14 ноя 2014 : 		 Туровый состав MINISTRY 2015

17 июн 2014 : 		 Новый релиз MINISTRY выйдет в июле

4 фев 2014 : 		 Лидер MINISTRY в лечебнице

20 янв 2014 : 		 Лидер MINISTRY лечится от алкогольной зависимости

16 авг 2013 : 		 Новое видео MINISTRY

11 авг 2013 : 		 Новая песня MINISTRY

29 июн 2013 : 		 Первый тест нового MINISTRY

19 июн 2013 : 		 Детали нового альбома MINISTRY

17 июн 2013 : 		 EPK от MINISTRY

17 июн 2013 : 		 Видео с вечера памяти гитариста MINISTRY

30 май 2013 : 		 Новый DVD MINISTRY выйдет в августе

29 мар 2013 : 		 Новый альбом MINISTRY выйдет в сентябре

24 дек 2012 : 		 Лидер MINISTRY о смерти Майка Скатча

24 дек 2012 : 		 Умер гитарист MINISTRY, RIGOR MORTIS

5 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления MINISTRY

29 июл 2012 : 		 Данные о здоровье лидера MINISTRY

29 июл 2012 : 		 Лидер MINISTRY попал в больницу

14 июн 2012 : 		 Новое видео MINISTRY

24 мар 2012 : 		 Новый альбом MINISTRY доступен для прослушивания

19 мар 2012 : 		 Новое видео MINISTRY

18 мар 2012 : 		 Новая песня MINISTRY

17 мар 2012 : 		 Новая песня MINISTRY

2 мар 2012 : 		 AL JOURGENSEN сказал, что закончит с MINISTRY после альбома и тура

22 янв 2012 : 		 Новый сингл MINISTRY выйдет в феврале

21 дек 2011 : 		 Долгожданный кантри-альбом основателя MINISTRY выйдет в 2012-м году

21 дек 2011 : 		 MINISTRY на AFM RECORDS

20 дек 2011 : 		 Обложка нового альбома MINISTRY

22 ноя 2011 : 		 Новый альбом MINISTRY выйдет в марте

7 авг 2011 : 		 MINISTRY возвращаются!

4 янв 2011 : 		 У гитариста MINISTRY нашли камни в почках

3 июн 2010 : 		 Новый сингл MINISTRY

7 янв 2010 : 		 В 2010 году выйдет фильм о MINISTRY "Fix: The Ministry Movie"

7 авг 2009 : 		 Альбом ремиксов от MINISTRY

19 авг 2007 : 		 MINISTRY рассказали об альбоме кавер-версий

15 авг 2007 : 		 Новое видео от MINISTRY

24 апр 2007 : 		 Доступна первая песня с альбома ремиксов MINISTRY

20 мар 2007 : 		 MINISTRY: альбом «Rio Grande Dub» выйдет в июне

27 ноя 2006 : 		 Последний альбом MINISTRY выйдет в сентябре 2007 года

4 июн 2006 : 		 Опубликован видеоклип MINISTRY "Lies Lies Lies"

27 май 2006 : 		 Фотография со съемок видеоклипа MINISTRY в сети

6 май 2006 : 		 Новый альбом MINISTRY можно послушать в сети

13 мар 2006 : 		 Подробности о новом альбоме MINISTRY

29 ноя 2005 : 		 MINISTRY: опубликованы фото в новом составе

19 окт 2005 : 		 Новый альбом MINSTRY выйдет в апреле

4 авг 2005 : 		 MINISTRY - RaNtologY

| - |
|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления MINISTRY

*
zoom
*
* *
Высококачественное видео с выступления группы MINISTRY на Alcatraz Metal Festival, состоявшегося 12 выгуста, можно увидеть ниже.

Сет-лист:

"Twilight Zone"
"Victims Of A Clown"
"TV5/4Chan"
"Punch In The Face"
"LiesLiesLies"
"We're Tired Of It"
"Wargasm"
"Antifa"
"Just One Fix"
"N.W.O."
"Thieves"
"So What"

MINISTRY - HQ Video Of 2018 Alcatraz Metal Festival Performance Streaming





Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 369

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Iron Savior Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,23914217948914    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом