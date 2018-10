сегодня



Профессиональное видео с выступления MINISTRY Высококачественное видео с выступления группы MINISTRY на Alcatraz Metal Festival, состоявшегося 12 выгуста, можно увидеть ниже.



Сет-лист:



"Twilight Zone"

"Victims Of A Clown"

"TV5/4Chan"

"Punch In The Face"

"LiesLiesLies"

"We're Tired Of It"

"Wargasm"

"Antifa"

"Just One Fix"

"N.W.O."

"Thieves"

"So What"













