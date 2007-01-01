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*Sadist*



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Видео с текстом SADIST

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Прог-дэт-ветераны SADIST опубликовали видео с текстом на трек "Bloody Bates" — оно доступно ниже. Это первый сингл из предстоящего альбома "Spellbound".

SADIST Release Lyric Video For New Track




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Corpsegrinder04
15 окт 2018, 08:52		Вся та же шняга идущая с 2007-го года. Никакого развития или ответвления. Песни местами поменяй с уже 4-х последних альбомов разницы не заметишь. Все тот же невтемяжный рэп от Тревора - ни рифм ни слога, ничего. Тупо вокалист под ломаную музыку как с листа ревет какие-то предложения. С геены и снеговика две песни отличные- остальные серая масса. Плюс Геена ещё и записана была с треском, как клиппинг в металлике 2008-го года. После Краста так ничего путного и не записали. Со всех альбомов дай бог три-четыре песни можно набрать. Какими были крутыми первые три альбома, такие же никакущие все последующие. На личный вкус. Хотя по инерции как дурак до сих пор покупаю их диски. Последний чувствуется уже брать не буду. На одном таланте Таламанки уже не уедешь.


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