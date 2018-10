14 окт 2018



Оркестровая версия от ALTER BRIDGE ALTER BRIDGE опубликовали оркестровую версию композиции "Words Darker Than Their Wings", которая вошла в концертную работу "Live At The Royal Albert Hall".



Трек-лист:



01. Slip To The Void



02. Addicted To Pain



03. Before Tomorrow Comes



04. The Writing On The Wall



05. Cry Of Achilles



06. In Loving Memory



07. Fortress



08. Ties That Bind



09. The Other Side



10. Brand New Start



11. Ghost Of Days Gone By



12. The Last Hero



13. The End Is Here



14. Words Darker Than Their Wings



15. Waters Rising



16. Lover



17. Wonderful Life/Watch Over You



18. This Side Of Fate



19. Broken Wings



20. Blackbird



21. Open Your Eyes





















