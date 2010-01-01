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*Alter Bridge*



14 окт 2018 : 		 Оркестровая версия от ALTER BRIDGE

24 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ALTER BRIDGE

6 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ALTER BRIDGE

23 июл 2018 : 		 Трейлер нового концертного релиза ALTER BRIDGE

16 июл 2018 : 		 ALTER BRIDGE выпустят концертный альбом в сентябре

24 ноя 2017 : 		 MYLES KENNEDY подписал контракт с NAPALM RECORDS

22 ноя 2017 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE выпускает сольник

23 сен 2017 : 		 Успехи в чартах ALTER BRIDGE

2 сен 2017 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

30 авг 2017 : 		 Рассказ об издании нового релиза ALTER BRIDGE

24 авг 2017 : 		 Трейлер нового релиза ALTER BRIDGE

21 авг 2017 : 		 Концертное видео ALTER BRIDGE

29 июл 2017 : 		 Концертное видео ALTER BRIDGE

3 июл 2017 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «Без лейбла попасть на радио было нереально»

23 июн 2017 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

12 июн 2017 : 		 ALTER BRIDGE выступят с оркестром

4 июн 2017 : 		 Концертный альбом ALTER BRIDGE увидит свет осенью

8 фев 2017 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE о новом сольном альбоме

27 окт 2016 : 		 Рассказ об издании альбома ALTER BRIDGE

7 окт 2016 : 		 Акустика от вокалиста ALTER BRIDGE

6 окт 2016 : 		 ALTER BRIDGE избежали политики на новом альбоме

30 сен 2016 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

23 сен 2016 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

22 сен 2016 : 		 Акустика от вокалиста ALTER BRIDGE

9 сен 2016 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

8 сен 2016 : 		 Акустика от вокалиста ALTER BRIDGE

31 авг 2016 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

27 июл 2016 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

26 июл 2016 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

11 июл 2016 : 		 Обложка нового альбома ALTER BRIDGE

7 июл 2016 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью

16 июн 2016 : 		 ALTER BRIDGE, BIFFY CLYRO и DREAM THEATER померялись силами

14 июн 2016 : 		 MARK TREMONTI о разнице между ALTER BRIDGE и TREMONTI

6 июн 2016 : 		 ALTER BRIDGE на NAPALM RECORDS

21 апр 2016 : 		 ALTER BRIDGE думают о лейбле

6 апр 2016 : 		 MARK TREMONTI о записи нового альбома ALTER BRIDGE: «Мы значительно продвинулись!»

8 янв 2016 : 		 ALTER BRIDGE приступили к работе над новым альбомом

22 дек 2015 : 		 MYLES KENNEDY: «Мне нравится быть и в ALTER BRIDGE, и с группой SLASH'а»

15 дек 2015 : 		 MARK TREMONTI в режиме нон-стоп работал над новым материалом для ALTER BRIDGE

6 окт 2015 : 		 ALTER BRIDGE начнут запись в январе

14 авг 2015 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE завершил запись сольного альбома

7 апр 2015 : 		 ALTER BRIDGE планируют запись в 2016

1 сен 2014 : 		 Вышел бокс-сет ALTER BRIDGE

26 июл 2014 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

10 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALTER BRIDGE

23 мар 2014 : 		 Концертный релиз ALTER BRIDGE выйдет в июне

24 дек 2013 : 		 Обучающий DVD ALTER BRIDGE в январе

22 дек 2013 : 		 Видео из европейского тура ALTER BRIDGE

4 дек 2013 : 		 ALTER BRIDGE планируют выпуск бокс-сета

15 ноя 2013 : 		 Вокалистка HALESTORM присоединилась к вокалисту ALTER BRIDGE

26 окт 2013 : 		 Вокалистка HALESTORM присоединилась к вокалисту ALTER BRIDGE

22 окт 2013 : 		 Вокалистка HALESTORM присоединилась к вокалисту ALTER BRIDGE

15 окт 2013 : 		 Участники ALTER BRIDGE готовы к новым проектам

24 сен 2013 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE доступен для прослушивания

9 сен 2013 : 		 ALTER BRIDGE в акустике

5 сен 2013 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

22 авг 2013 : 		 ALTER BRIDGE: видео из студии

8 авг 2013 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

2 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ALTER BRIDGE

26 июл 2013 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет в октябре

2 май 2013 : 		 ALTER BRIDGE приступили к записи

31 мар 2013 : 		 ALTER BRIDGE работают над "тяжелым" альбомом

22 мар 2013 : 		 Бокс-сет ALTER BRIDGE выйдет в мае

8 янв 2013 : 		 ALTER BRIDGE начали сочинение материала

13 дек 2012 : 		 ALTER BRIDGE планируют новый альбом

27 апр 2012 : 		 Трек-лист сольного альбома гитариста ALTER BRIDGE

21 апр 2012 : 		 Семплы с сольного альбома гитариста ALTER BRIDGE

21 мар 2012 : 		 Обложка сольной работы гитариста ALTER BRIDGE

1 мар 2012 : 		 Инофрмация о новом DVD ALTER BRIDGE от режиссера

28 фев 2012 : 		 SLASH присоединлся на сцене к ALTER BRIDGE

17 фев 2012 : 		 Превью нового DVD ALTER BRIDGE

24 янв 2012 : 		 Детали о сольном альбоме гитариста CREED/ALTER BRIDGE

6 янв 2012 : 		 Трейлер нового DVD ALTER BRIDGE

23 дек 2011 : 		 Детали концертного релиза ALTER BRIDGE

22 дек 2011 : 		 ALTER BRIDGE не вернутся до 2013 года

10 ноя 2011 : 		 ALTER BRIDGE снимут концерт в Лондоне

18 май 2011 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE/CREED работает над спид/трэш-металлическим альбомом

27 апр 2011 : 		 ALTER BRIDGE выступили в 'Jimmy Kimmel Live!'

8 янв 2011 : 		 WOLFGANG VAN HALEN выступил вместе с ALTER BRIDGE

6 янв 2011 : 		 SLASH выступил с ALTER BRIDGE

28 дек 2010 : 		 Концерт ALTER BRIDGE выйдет на Blu-Ray

9 дек 2010 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

7 окт 2010 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE доступен для прослушивания

19 сен 2010 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

7 сен 2010 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

2 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома ALTER BRIDGE

11 авг 2010 : 		 Название и трек-лист нового альбома ALTER BRIDGE

20 июл 2010 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью

31 мар 2010 : 		 ALTER BRIDGE завершили запись нового альбома

9 фев 2010 : 		 SLASH будет гостем на сольном альбоме вокалиста ALTER BRIDGE

11 июн 2009 : 		 Новый DVD ALTER BRIDGE выйдет в двух версиях

2 дек 2008 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE: «Я не буду петь в LED ZEPPELIN»

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|||| 14 окт 2018

Оркестровая версия от ALTER BRIDGE

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ALTER BRIDGE опубликовали оркестровую версию композиции "Words Darker Than Their Wings", которая вошла в концертную работу "Live At The Royal Albert Hall".

Трек-лист:

01. Slip To The Void

02. Addicted To Pain

03. Before Tomorrow Comes

04. The Writing On The Wall

05. Cry Of Achilles

06. In Loving Memory

07. Fortress

08. Ties That Bind

09. The Other Side

10. Brand New Start

11. Ghost Of Days Gone By

12. The Last Hero

13. The End Is Here

14. Words Darker Than Their Wings

15. Waters Rising

16. Lover

17. Wonderful Life/Watch Over You

18. This Side Of Fate

19. Broken Wings

20. Blackbird

21. Open Your Eyes

ALTER BRIDGE Streaming Orchestra Only Version Of "Words Darker Than Their Wings" From Live At The Royal Albert Hall Release









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