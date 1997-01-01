14 окт 2018



ALDO NOVA работал над оперой восемь лет В недавнем интервью с ALDO NOVA, музыкант признался, что работал восемь лет:



«Работа шла с 2008 по 2016 год. Я работал над рок-оперой Space и работал без всяких перерывов, с утра до вечера на протяжении восьми лет. Я продолжал и продолжал сочинять. Сейчас у меня есть рок опера на 32 трека. Она уже в стадии сведения, потом будет мастеринг, а все сыграно только лучшими. Тут и классика, и тяжелый материал, а мой голос меняется в зависимости от того персонажа, которого я играю».



О перезаписи дебютного альбома:



«Все произошло практически случайно, ничего такого не планировалось заранее. Первого апреля 2017 исполнилось 35 лет с момента выхода дебютного альбома и обычно для знаковых диском для музыкантов или лейблом, выходят какие-то ремастированные версии или что-то подобное. Я знал, что Sony хотят сделать ремастированную версию. Так что я серьезно задумался, что можно сделать особенного для подобного юбилея, что-то особенное для себя, моих фанатов и что-то такое, что могло бы привлечь новых поклонников. Потом у меня появилась идея, а не сделать ли новые версии песен с учетом пережитого. И я решил, если смогу сделать "Fantasy" также цепляющее и интересно, как и раньше, то продолжу работать дальше, а если нет, то отложу эту мысль в долгий ящик. Я хотел сделать 2.0 версию этих песен, то, как они звучат сейчас на моих концертах, вот почему там больше соло, больше брейков, изменилась длительность и есть другие перемены. Это гитарно-ориентированная запись. Я также хотел сделать 2.0 версию более длинной и свести два мира воедино. Я действительно серьезно работал над аранжировками до состояния, пока меня все не устроит. Плюс я добавил новый трек, "I Am A Survivor" и люди говорят, что это прекрасная тема!»













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