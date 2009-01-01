Видео с текстом от GOROD

Группа GOROD выпустит новую, десятую по счету, работу, получившую название "Aethra", 19 октября на Overpowered Records. Продюсером записи был гитарист группы, Mathieu Pascal, сведение в Dugout Studio проводил Daniel Bergstrand (MESHUGGAH, BEHEMOTH, DECAPITATED, IN FLAMES), а мастеринг сделал Lawrence Mackrory в Obey Mastering (DECAPITATED, NIGHTRAGE):
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