сегодня



Видео с текстом от THEM THEM опубликовали официальное видео с текстом на песню "Circuitous", которая взята из нового альбома "Manor Of The Se7en Gables", выход которого намечен на 26 октября на SPV/ Steamhammer. Альбом будет доступен на CD в диджипаке, на двойном виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



"Residuum" (Intro)

"Circuitous"

"Refuge in the Manor"

"Witchfinder"

"A Scullery Maid" (Interlude 1)

"Ravna"

"As the Sage Burns"

"The Secret Stairs"

"Peine Forte Et Dure" (Interlude 2)

"Maleficium"

"Seven Gables to Ash"

"Punishment By Fire















+1 -0









просмотров: 227