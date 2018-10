сегодня



TIM "RIPPER" OWENS в новом видео GUARDIANS OF TIME "As I Burn", новое видео группы GUARDIANS OF TIME, в котором принимал участие Tim ”Ripper” Owens, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tearing Up The World", выходящего 19 октября на ROAR! Rock Of Angles Records. Сведение и мастеринг проводился в Studio Fredman (Dimmu Borgir, Hammerfall, In Flames, Opeth, Soilwork), а за оформление отвечал Carlos Cabrera.



Трек-лист:



Digipack CD:



"Tearing Up The World"

"Raise The Eagle"

"We'll Bring War"

"Burning Of Rome"

"Kingdom Come"

"Valhalla Awaits"

"Brothers Of The North"

"Light Won't Shine"

"As I Burn"

"Drawn In Blood"

"Masters We Were"



2LP Black Vinyl:



Side A:

"Tearing Up The World"

"Raise The Eagle"

"We'll Bring War"



Side B:

"Burning Of Rome"

"Kingdom Come"

"Valhalla Awaits"



Side C:

"Brothers Of The North"

"Light Won't Shine"

"As I Burn"



Side D:

"Drawn In Blood"

"Masters We Were"

"Empire" - Live (Bonus Track)













