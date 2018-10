15 окт 2018



Новое видео THE SMASHING PUMPKINS "Silvery Sometimes (Ghosts)", новое видео группы THE SMASHING PUMPKINS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.", выходящего 16 ноября.















