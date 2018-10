сегодня



Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE Валлийские металлисты BULLET FOR MY VALENTINE опубликовали видео на песню "Not Dead Yet", вошедшую в последний альбом "Gravity", выпущенный в июне. Видео можно посмотреть ниже.















