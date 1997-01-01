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*Perry Farrell*



17 окт 2018 : 		 Новый альбом вокалиста JANE'S ADDICTION выйдет в следующем году

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Новый альбом вокалиста JANE'S ADDICTION выйдет в следующем году

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Вокалист JANE'S ADDICTION и PORNO FOR PYROS Perry Farrell заключил соглашение с BMG на выпуск нового сольного альбома "Kind Heaven", который станет первой сольной работой с 2001 года. Продюсировал запись Tony Visconti, а в качестве гостей на "Kind Heaven" принимали участие Taylor Hawkins (FOO FIGHTERS), Mike Garson (DAVID BOWIE), Matt Chamberlain (SOUNDGARDEN), Chris Chaney (JANE'S ADDICTION), Tommy Lee (MÖTLEY CRÜE), Peter Distefano (PORNO FOR PYROS), Dhani Harrison, Elliot Easton (THE CARS), Joachim Garraud (DAVID GUETTA) и другие.



JANE'S ADDICTION Frontman PERRY FARRELL Signs With BMG For New Solo Album, 'Kind Heaven'



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