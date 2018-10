сегодня



Басист KISS по-прежнему ненавидит исполнять "I Was Made For Lovin' You" Gene Simmons в интервью журналу ОК! признался, что по-прежнему ненавидит исполнять самый громкий хит группы KISS "I Was Made For Lovin' You".



«Приходит как-то Paul и говорит: "Ты написал какие-нибудь песни?" Я отвечаю: "О да, у меня есть одна — "Almost Human". — "Да? И как она?". — "Ну я почти человек. Я не могу не смущаться". — "О, ну это круто. Это песня Gene'a". — "А у тебя-то как дела, Paul, есть что?" И он отвечает: "Да есть одна". И такой: "Tonight". "О-о-о. Это же круто. А что там в следующей строке?" — "I'm gonna give it all to you". "О да, я знаю, что "это" значит — я прекрасно понимаю, о чём речь". "In the darkness". [Хлопает] — "Ой, мне нравится!" — "There something I wanna do". — "О да, я знаю, что это за "something". Ого! Отличная песня. Ну да ладно, а что там мне-то петь?" — [Напевает:] "Do, do, do, do, do, do, do, do, do". — "Ты прикалываешься, правда, что ли? Я должен петь как моя бабуля? [Поёт:] "Do, do, do, do, do, do, do, do, do".



Я до сих пор ненавижу петь эту песню. Стадионы, забытые народом, скачут как библейская саранча — они в полном экстазе — забитые татухами по самое небалуйся... А-а-а! Они скачут и визжат, а я лишь "Do, do, do, do, do, do… Убейте меня прямо здесь и сейчас". По-прежнему — по-прежнему до сего дня — я НЕНАВИЖУ эту песню».



После того как барышня-интервьюер попыталась надавить на него и спросила, переросла ли эта песня его спустя четыре десятилетия постоянного нахождения в сетах, Gene ответил:



«А может, лучше ты споёшь? Ты же девочка. Я же хочу петь песни парней».



В прошлом году Paul Stanley признался, что успех "I Was Made For Lovin' You" был обоюдоострым, так как помимо признания миллионами этот трек был полным противоречием того, что группа делала до и после:



«Самое смешное, что когда мы играем в Европе на фестивалях, на которых выступает много достаточно тяжёлых групп, и выходим на бис с "I Was Made For Lovin' You", то неожиданно все эти люди, с пробитыми носами и заклёпками в разных местах человеческого тела начинают подпевать. Так что песня, похоже, вышла за все рамки и давно миновала период, когда против неё были массовые выступления».















