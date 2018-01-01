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*Eternal Odyssey*



17 окт 2018 : 		 Барабанщик ICED EARTH в ETERNAL ODYSSEY

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Барабанщик ICED EARTH в ETERNAL ODYSSEY

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Группа ETERNAL ODYSSEY, в состав которой входят братья Kent (vocals, guitars, bass) и Brent Smedley (ICED EARTH), заключила соглашение с лейблом басиста MEGADETH EMP Label Group, на подразделении которого, Combat Records, 15 марта состоится релиз дебютного альбома "Awakening".

«Когда мы только начали переговоры с Combat и EMP, то сразу почувствовали их любовь. Они хотели с нами работать и были крайне заинтересованы тем, что мы делаем, что лично для меня крайне важно. Мы очень много времени потратили на эту запись и создание этих песен, так что для нас не пустой звук, какие люди будут за ней стоять и как все воспринимать. Мы очень рады, что стали партнерами с Combat и EMP, и наконец-то начнем наше музыкальное путешествие под предводительством Thom'a и David'a».



ICED EARTH Drummer's ETERNAL ODYSSEY To Release 'Awakening' Debut In March



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