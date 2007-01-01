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TARJA TURUNEN : «Новый альбом будет мрачнее и тяжелее» Бывшая вокалистка NIGHTWISH TARJA TURUNEN в недавнем интервью ответила на вопрос, начала ли работу над новым диском:



«Многого не скажу, но совершенно точно, что я работаю над песнями. Я на самом деле написала уже достаточно композиций — у меня уже есть песен больше, чем их нужно для альбома. Сейчас работаю над текстами для этих песен. И у меня есть чувство, что альбом будет куда мрачнее, чем прошлый диск, и даже, быть может, чуть тяжелее. Ну и ко всему прочему не забывайте о моей симфонической стороне, так как моей первой музыкальной любовью была классика, так что я никогда от неё далеко не уходила».















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