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BRUCE KULICK был бы рад сыграть с KISS в рамках прощального тура Бывший гитарист KISS и нынешний участник GRAND FUNK RAILROAD Bruce Kulick рассказал о грядущих концертах с репертуаром KISS, в которых примут участие Todd Kerns и Brent Fitz из группы SLASH'a:



«Те песни, которые будут исполняться на этих концертах, либо крайне редко звучали со сцены, либо вовсе никогда не исполнялись, так что я невероятно рад этому событию, но, в тоже время, это еще и огромное давление. Надо ли включать 'Unholy'? ДА, но лучше сыграть ее раз или два. Это в моем ДНК, я играл ее много раз, я дал много мастер классов на протяжении долгих лет, так что это не сложно. Но даже простая песня — не то, чтобы совсем простая, но, к примеру, 'Uh! All Night' из 'Asylum', мы никогда ее не играли. У нас был отличный клип на эту тему, где девочки в спальне раздевались, а мы якобы подсматривали в замочную скважину или что-то в таком духе, так вот, надо ли это об этом вспомнить? Конечно надо, потому что я не играл ее более тридцати лет. Я всегда серьезно подхожу к исполнению и стараюсь выкладываться по максимуму. Что касается концертов GRAND FUNK, то все идет прекрасно и даже немного расслабленно в плане выхода на сцену... Я могу играть по максимуму. Вы только представьте, какие у меня ощущения от того, что я могу исполнить материал, который записывал, который никогда не исполнялся на сцене и каково это вновь переосмыслять его, репетировать. Некоторые из песен оказались настолько сложными, что я даже и не подозревал об этом, прошло тридцать лет и проще не стало. Вот почему я еще больше проникаюсь уважением к Полу Маккартни, Мику Джаггеру и все тем, кто столько лет это делает и продолжает это делать по высшему разряду. У меня есть герои, на которых мне нужно равняться, но давление от того, что я должен быть постоянно хорош — это часть моего ДНК и я не могу ничего с этим поделать».



О Kiss Kruise:



«Я очень горжусь тем, что группа стала более открытой. Много лет я и правда очень хотел туда попасть и помню, что Gene просто сказал: "Ну, если ты будешь на "круизе", то нужно приглашать Ace'a и Peter'a". Со временем, я думаю, они поняли, что это то, что поклонники KISS действительно хотели — они хотели больше материала KISS. Давайте посмотрим правде в глаза — есть реальные преданные фанаты группы на этом круизе. Там много тех, кто посещает его ежегодно. Эти люди прекрасно проводят время, у этих людей есть настоящая страсть. Я думаю, что круиз — это прекрасный способ для людей наслаждаться музыкой... В этом году, после того, как они разрушили воздвигнутую ранее сцену и пригласили меня в прошлый раз, они взяли Ace'a. И это раз, что вполне очевидно, будет особенным. Какое-то время они осторожно относились к этой идее, но теперь все иначе. Какое захватывающее время для поклонников KISS — декады KISS будут представлены в этом круизе. И так немного, что нынешний состав использует из моего времени в команде. Я всегда шучу и говорю: "Я несу флаг того времени, когда там находился", но было очень много поклонников, которые познакомились с KISS именно тогда, когда KISS выступали без грима. В KISS есть что-то уникальное, особенное и замечательное, что действительно, действительно поражает людей, что их цепляет даже когда, когда есть и какие-то противоречия. И даже если они не обязательно соглашаются с чем-то или кем-то, они все равно сохраняют верность».



О прощальном туре группы:



«Я знал, что они готовились к этому около года назад. Я до сих пор не знаю никаких подробностей. Я знаю, что они собираются создать потрясающее шоу, но помимо этого, я не знаю ничего. Я знаю, что многие фэны обсуждают тур и озвучивают мысль из серии: "о, в туре должны появиться бывшие участники." Я знаю, что Paul'a спрашивали об этом и сделал вид, что будто не знает, хочет ли он этого или будет это делать. В любом случае, я их поддерживаю. Я считаю, это для них это важно, раз они решили, что хотят закончить грандиозно. И полагаю, что они подразумевают именно это, когда подразумевают смысл настоящего "гастрольного" тура. Я знаю, что группе очень просто сделать одно-два шоу после или, вдруг, ты решишь сделать серию концертов (типа концертов в Лас-Вегасе), потому что это не совсем турне. Я не знаю, я не могу их обвинять, когда ты хочешь что-то сделать и получаешь предложение, ты делаешь, люди поддерживают тебя и наслаждаются происходящим... Я желаю им только успеха и, что совершенно очевидно, если представится возможность, когда они захотят немного вспомнить о других этапах своей карьеры, им стоит знать, что я готов. Я бы с удовольствием это сделал. Ну да посмотрим, что и как будет дальше».















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