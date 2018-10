Íîâîå âèäåî UNDERØATH

сегодн€



Ќовое видео UNDERØATH "ihateit", новое видео группы UNDERøATH, доступно дл€ просмотра ниже. Ёта песн€ вз€та из альбома "Erase Me", выход€щего шестого апрел€ на Fearless Records:



01. It Has To Start Somewhere

02. Rapture

03. On My Teeth

04. Wake Me

05. Bloodlust

06. Sink With You

07. Ihateit

08. Hold Your Breath

09. No Frame

10. In Motion

11. I Gave Up















