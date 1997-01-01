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EXCITER нашли гитариста EXCITER объявили о том, что новым гитаристом группы стал Daniel Dekay (DIEMONDS, Banger TV), давний друг участников группы. Он заменит John'a Ricci, покинувшего группу по "ряду личных и профессиональных разногласий".











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