Видео с текстом от SEPTAGON Немецкая пауэр металл группа SEPTAGON опубликовала официальное видео с текстом на песню "Weight Of The World", которая взята из нового альбома Apocalyptic Rhymes, выход которого намечен на девятое ноября на Cruz Del Sur Music:



“The End”

“The Weight Of The World”

“Home, Sweet Hell”

“Apocalyptic Rhymes”

“Make A Stand”

“The Unfathomable Evil”

“P.O.T.U.S.A.”

“Cosmic Outrage”

“Nothingness Awaits”

“Sunset Blood”















