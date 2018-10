сегодня



LAST UNION продлили контракт Группа LAST UNION, в состав которой входят Mike LePond (Symphony X), Uli Kusch (ex-Helloween, ex-Masterplan) и James LaBrie (Dream Theater) в качестве гостевого вокалиста, заключила контракт на ряд альбомов с лейблом ROAR! Rock Of Angels Records.











