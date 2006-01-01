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JAMES KOTTAK об отношениях с Lenny Wolf'ом В ходе недавнего разговора JAMES KOTTAK ответил на вопрос о том, каковы текущие взаимоотношения с бывшим лидером KINGDOM COME Lenny Wolf'ом, несмотря на то, что он недавно публично пожелал группе удачи:



«У нас есть понимание происходящего, и всё идёт круто. Он просто от всего этого устал, и у него были не лучшие моменты в этом деле. Это отстойный бизнес, это ужасно. Мы общались с сентября прошлого года до Рождества. В январе он позвонил и сказал: "Знаешь, что я решил? Я просто не хочу этого делать". Год назад он объявил, что уходит на покой и отпускает группу в свободное плавание. Я ему постоянно твердил: "Давай, чувак. Всего одно последнее турне, на годик". Но когда Lenny говорит, что принял решение, — баста, его больше не переубедишь. Но мы по-прежнему друзья, всё отлично. Он просто не хочет опять проходить через всё это безумие».



Так и какие планы на будущее у KINGDOM COME после окончания этого тура?



«Мы не забегаем слишком далеко вперёд. Мы используем этот тур в качестве стартовой площадки. Мы собираемся прочувствовать атмосферу и посмотреть, что наши друзья, семья, поклонники и все остальные скажут о концертах, какой будет обратная связь. Но пока из всех интервью и от парней я слышал только о положительном отклике. Так что понятия не имею, что и как будет, будем отталкиваться от этого. Если ты планируешь слишком далеко вперёд, то не живешь настоящим, и в итоге ты лажаешь в настоящем. Сейчас мы все живём настоящим. В интернете между группой, журналистами и фэнами витает миллион идей. Мы доберёмся до этого и посмотрим, каким будет наш следующий шаг».











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