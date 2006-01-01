Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN переиздают альбомы [42]
*TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома [21]
*U.D.O. нашли гитариста и басиста [19]
*Обложка и трек-лист нового альбома AVANTASIA [16]
*TIM 'RIPPER' OWENS хочет перезаписать свои альбомы JUDAS PRIES... [16]
*
[= ||| все новости группы



*Kingdom Come*



17 окт 2018 : 		 JAMES KOTTAK об отношениях с Lenny Wolf'ом

5 окт 2018 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME в юбилейном туре

5 сен 2018 : 		 Новые даты выступлений KINGDOM COME

28 июн 2018 : 		 KINGDOM COME поедут в тур без Lenny Wolf'a

7 мар 2018 : 		 JAMES KOTTAK надеется вернуть KINGDOM COME

20 окт 2017 : 		 JAMES KOTTAK хочет вернуть KINGDOM COME

27 май 2015 : 		 KINGDOM COME ответили на обвинения в свой адрес

26 май 2015 : 		 Обман с KINGDOM COME

27 мар 2015 : 		 JAMES KOTTAK: «Оригинальный состав KINGDOM COME развалился, потому что кое-кто слишком много говорил»

21 май 2013 : 		 Лидер KINGDOM COME о своей карьере и сравнениях с LED ZEPPELIN

23 апр 2013 : 		 Семплы новых песен KINGDOM COME

15 апр 2013 : 		 Новое видео KINGDOM COME

2 апр 2013 : 		 Семпл новой песни KINGDOM COME

28 фев 2013 : 		 Детали нового альбома KINGDOM COME

31 янв 2013 : 		 Новый альбом KINGDOM COME выйдет в апреле

28 ноя 2012 : 		 Новый альбом KINGDOM COME выйдет в апреле

24 июл 2012 : 		 KINGDOM COME объединятся в оригинальном составе для альбома и тура?

4 апр 2011 : 		 Новый альбом KINGDOM COME доступен для прослушивания

11 мар 2011 : 		 Семплы с нового альбома KINGDOM COME

22 фев 2011 : 		 Новая песня KINGDOM COME

15 дек 2010 : 		 KINGDOM COME выпустят в марте 'Rendered Waters'

24 дек 2009 : 		 Новое видео KINGDOM COME

20 янв 2009 : 		 KINGDOM COME: подробности об альбоме 'Magnified'

12 ноя 2007 : 		 Российское турне KINGDOM COME

30 сен 2007 : 		 Из KINGDOM COME ушел гитарист Yenz Leonhardt

18 июн 2007 : 		 Выступления KINGDOM COME в России были признаны одним из лучших туров года

25 дек 2006 : 		 Видеоклип KINGDOM COME 'Ain't Crying For The Moon' в сети

27 сен 2006 : 		 Обнародовано расписание концертов KINGDOM COME в СНГ

31 июл 2006 : 		 Аудиосэмплы нового альбома KINGDOM COME в сети

25 июл 2006 : 		 KINGDOM COME огласили название нового альбома

26 май 2006 : 		 KINGDOM COME закончили работу над новым альбомом

12 янв 2006 : 		 KINGDOM COME собираются перезаписать "Get It On" для нового диска

7 окт 2005 : 		 KINGDOM COME: На новом альбоме будет «уйма тяжелых гитарных партий»

| - |
|||| сегодня

JAMES KOTTAK об отношениях с Lenny Wolf'ом

*
zoom
*
* *
В ходе недавнего разговора JAMES KOTTAK ответил на вопрос о том, каковы текущие взаимоотношения с бывшим лидером KINGDOM COME Lenny Wolf'ом, несмотря на то, что он недавно публично пожелал группе удачи:

«У нас есть понимание происходящего, и всё идёт круто. Он просто от всего этого устал, и у него были не лучшие моменты в этом деле. Это отстойный бизнес, это ужасно. Мы общались с сентября прошлого года до Рождества. В январе он позвонил и сказал: "Знаешь, что я решил? Я просто не хочу этого делать". Год назад он объявил, что уходит на покой и отпускает группу в свободное плавание. Я ему постоянно твердил: "Давай, чувак. Всего одно последнее турне, на годик". Но когда Lenny говорит, что принял решение, — баста, его больше не переубедишь. Но мы по-прежнему друзья, всё отлично. Он просто не хочет опять проходить через всё это безумие».

Так и какие планы на будущее у KINGDOM COME после окончания этого тура?

«Мы не забегаем слишком далеко вперёд. Мы используем этот тур в качестве стартовой площадки. Мы собираемся прочувствовать атмосферу и посмотреть, что наши друзья, семья, поклонники и все остальные скажут о концертах, какой будет обратная связь. Но пока из всех интервью и от парней я слышал только о положительном отклике. Так что понятия не имею, что и как будет, будем отталкиваться от этого. Если ты планируешь слишком далеко вперёд, то не живешь настоящим, и в итоге ты лажаешь в настоящем. Сейчас мы все живём настоящим. В интернете между группой, журналистами и фэнами витает миллион идей. Мы доберёмся до этого и посмотрим, каким будет наш следующий шаг».

KINGDOM COME Drummer JAMES KOTTAK On Former Vocalist LENNY WOLF -




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

ramzas
17 окт 2018, 08:35		Какие на хрен положительные отзывы??
Это равно сильно что Майне из Скорпов уйдет, никто такую группу не воспримет.
Провал уже гарантирован!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 292

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Iron Savior Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,31893301010132    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом