Новый альбом COFFIN BIRTH выйдет осенью Итальянская дэт металл группа COFFIN BIRTH, тридцатого ноября на Narcotica / Time To Kill Records на виниле, CD, кассете и в цифровом варианте выпустит новую работу, получившую название "The Serpent Insignia". За оформление отвечал Roberto Toderico (Asphyx, Pestilence, Sinister), а трек-лист выглядит следующим образом:



"Throne Of Skulls"

"The 13th Apostle"

"Godless Wasteland"

"Red Sky Season"

"Christ Infection Jesus Disease"

"From The Dead To The Dead"

"Casket Ritual"

"Sanguinary"

"The Serpent Insignia"

