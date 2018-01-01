Новый альбом COFFIN BIRTH выйдет осенью

Итальянская дэт металл группа COFFIN BIRTH, тридцатого ноября на Narcotica / Time To Kill Records на виниле, CD, кассете и в цифровом варианте выпустит новую работу, получившую название "The Serpent Insignia". За оформление отвечал Roberto Toderico (Asphyx, Pestilence, Sinister), а трек-лист выглядит следующим образом:
"Throne Of Skulls"
"The 13th Apostle"
"Godless Wasteland"
"Red Sky Season"
"Christ Infection Jesus Disease"
"From The Dead To The Dead"
"Casket Ritual"
"Sanguinary"
"The Serpent Insignia"
"Zombie Anarchy"
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