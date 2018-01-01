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*Coffin Birth*



16 окт 2018 : 		 Новый альбом COFFIN BIRTH выйдет осенью

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Новый альбом COFFIN BIRTH выйдет осенью

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Итальянская дэт металл группа COFFIN BIRTH, тридцатого ноября на Narcotica / Time To Kill Records на виниле, CD, кассете и в цифровом варианте выпустит новую работу, получившую название "The Serpent Insignia". За оформление отвечал Roberto Toderico (Asphyx, Pestilence, Sinister), а трек-лист выглядит следующим образом:

"Throne Of Skulls"
"The 13th Apostle"
"Godless Wasteland"
"Red Sky Season"
"Christ Infection Jesus Disease"
"From The Dead To The Dead"
"Casket Ritual"
"Sanguinary"
"The Serpent Insignia"
"Zombie Anarchy"

COFFIN BIRTH Reveal The Serpent Insignia Cover Art





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