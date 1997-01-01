Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MACHINE HEAD распадаются? [31]
*TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома [21]
*U.D.O. нашли гитариста и басиста [18]
*IRON MAIDEN переиздают альбомы [15]
*Обнародована причина смерти жены фронтмена KORN [15]
*
[= ||| все новости группы



*War of Thrones*



16 окт 2018 : 		 Новое видео WAR OF THRONES

24 авг 2018 : 		 Новое видео WAR OF THRONES

26 мар 2018 : 		 Новое видео WAR OF THRONES

5 фев 2018 : 		 Новое видео WAR OF THRONES

19 дек 2017 : 		 Дебютный альбом WAR OF THRONES выйдет весной

11 мар 2014 : 		 WAR OF THRONES готовы к новой битве

14 июл 2012 : 		 WAR OF THRONES готовы к выступлению

| - |
|||| сегодня

Новое видео WAR OF THRONES

*
zoom
*
* *
“Say What”, новое видео группы WAR OF THRONES, возглавляемой бывшим вокалистом CRIMSON GLORY/LEATHERWOLF Wade'ом Black'ом, в который также входят гитарист Rick Renstrom (ROB ROCK, LEASH LAW), басист Rich Marks (HOLMES AND SLICE) и ударник Jasin Marxx (DISASTERPIECE, DREAMZFATE), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Conflict In Creation", выпущенного девятого марта на Sonic Night Music Club.

WAR OF THRONES Featuring Former Members Of CRIMSON GLORY And ROB ROCK Debut вЂњSay WhatвЂќ Music Video








Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 94

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Butcher Babies Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,61726498603821    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом