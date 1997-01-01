Новое видео WAR OF THRONES

“Say What”, новое видео группы WAR OF THRONES, возглавляемой бывшим вокалистом CRIMSON GLORY/LEATHERWOLF Wade'ом Black'ом, в который также входят гитарист Rick Renstrom (ROB ROCK, LEASH LAW), басист Rich Marks (HOLMES AND SLICE) и ударник Jasin Marxx (DISASTERPIECE, DREAMZFATE), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Conflict In Creation", выпущенного девятого марта на Sonic Night Music Club.
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