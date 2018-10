сегодня



Новое видео KEN MODE "Learning To Be Too Cold", новое видео группы KEN MODE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Loved, выпущенного 31 августа на New Damage Records.



Трек-лист:



“Doesn’t Feel Pain Like He Should”

“The Illusion Of Dignity”

“Feathers & Lips”

“Learning To Be Too Cold”

“Not Soulmates”

“Very Small Men”

“This Is A Love Test”

“Fractures In Adults”

“No Gentle Art”



















