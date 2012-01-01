Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MACHINE HEAD распадаются? [31]
*TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома [21]
*U.D.O. нашли гитариста и басиста [18]
*IRON MAIDEN переиздают альбомы [15]
*Обнародована причина смерти жены фронтмена KORN [15]
*
[= ||| все новости группы



*Turbonegro*



16 окт 2018 : 		 Видео полного выступления TURBONEGRO

16 окт 2018 : 		 Новая песня бывшего вокалиста TURBONEGRO

23 сен 2018 : 		 Новая песня бывшего вокалиста TURBONEGRO

3 сен 2018 : 		 Новое видео бывшего вокалиста TURBONEGRO

15 янв 2018 : 		 Новая песня TURBONEGRO

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TURBONEGRO

6 июл 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления TURBONEGRO

7 июн 2012 : 		 Новое видео TURBONEGRO

| - |
|||| сегодня

Видео полного выступления TURBONEGRO

*
zoom
*
* *
Видео полного выступления TURBONEGRO, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017. доступно для просмотра ниже.

TURBONEGRO Live At Wacken Open Air 2017; Pro-Shot Video Of Full Set Streaming










Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 84

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Van Canto Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,31764101982117    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом