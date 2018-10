сегодня



Новое видео DOOMSDAY OUTLAW "Hard Times", новое видео группы DOOMSDAY OUTLAW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hard Times", выпущенного 11 мая:



"Hard Times"

"Over And Over"

"Spirit That Made Me"

"Into The Light"

"Bring It On Home"

"Days Since I Saw The Sun"

"Will You Wait"

"Break You"

"Come My Way"

"Were You Ever Mine"

