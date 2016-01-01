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*Doomsday Outlaw*



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Новое видео DOOMSDAY OUTLAW

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"Hard Times", новое видео группы DOOMSDAY OUTLAW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hard Times", выпущенного 11 мая:

"Hard Times"
"Over And Over"
"Spirit That Made Me"
"Into The Light"
"Bring It On Home"
"Days Since I Saw The Sun"
"Will You Wait"
"Break You"
"Come My Way"
"Were You Ever Mine"
"Too Far Left To Fall"

DOOMSDAY OUTLAW Release "Hard Times" Music Video







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