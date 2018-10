сегодня



Новое видео BRAINSTORM "When Pain Becomes Real", новое видео группы BRAINSTORM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Midnight Ghost", выход которого состоялся 28 сентября.



Трек-лист:



CD:



"Devil's Eye"

"Revealing The Darkness"

"Ravenous Minds"

"The Pyre"

"Jeanne Boulet (1764)"

"Divine Inner Ghost"

"When Pain Becomes Real"

"The Four Blessings"

"Haunting Voices"

"The Path"



Digibook bonus DVD: Scary Creatures Over Europe 2016 at LKA Stuttgart:



"The World To See"

"Firesoul"

"Fire Walk With Me"

"Highs Without Lows"

"We Are"

"Worlds Are Coming Through"

"Shiva's Tears"

"End In Sorrow"

"How Much Can You Take"

"Falling Spiral Down"

"All Those Words"

"Shiver"





















