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Видео с текстом от THE UNITY
Группа THE UNITY, в состав которой входят участники GAMMA RAY Michael Ehré и Henjo Richter, опубликовали официальное видео с текстом на песню "You Got Me Wrong", которая взята из альбома "Rise", выпущенного 14 сентября на SPV/Steamhammer.
Трек-лист:
01. Revenge
02. Last Betrayal
03. You Got Me Wrong
04. The Storm
05. Road To Nowhere
06. Welcome Home
07. All That Is Real
08. No Hero
09. The Willow Tree
10. Above Everything
11. Children Of The Light
12. Better Day
13. L.I.F.E.
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