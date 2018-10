сегодня



Видео с текстом от THE UNITY Группа THE UNITY, в состав которой входят участники GAMMA RAY Michael Ehré и Henjo Richter, опубликовали официальное видео с текстом на песню "You Got Me Wrong", которая взята из альбома "Rise", выпущенного 14 сентября на SPV/Steamhammer.



Трек-лист:



01. Revenge



02. Last Betrayal



03. You Got Me Wrong



04. The Storm



05. Road To Nowhere



06. Welcome Home



07. All That Is Real



08. No Hero



09. The Willow Tree



10. Above Everything



11. Children Of The Light



12. Better Day



13. L.I.F.E.



















