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*The Unity*



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Видео с текстом от THE UNITY

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Группа THE UNITY, в состав которой входят участники GAMMA RAY Michael Ehré и Henjo Richter, опубликовали официальное видео с текстом на песню "You Got Me Wrong", которая взята из альбома "Rise", выпущенного 14 сентября на SPV/Steamhammer.

Трек-лист:

01. Revenge

02. Last Betrayal

03. You Got Me Wrong

04. The Storm

05. Road To Nowhere

06. Welcome Home

07. All That Is Real

08. No Hero

09. The Willow Tree

10. Above Everything

11. Children Of The Light

12. Better Day

13. L.I.F.E.

THE UNITY Featuring GAMMA RAY Members Release Official LyricVideo For "You Got Me Wrong"








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