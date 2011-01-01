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Новое видео GHOST "Dance Macabre", новое видео группы GHOST, доступно для просмотра ниже. Режиссером клипа был Zev Deans (GHOST's "Square Hammer" video). Этот трек на Spotify имеет уже более 15 миллионов прослушиваний.







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