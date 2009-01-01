Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN переиздают альбомы [47]
*TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома [21]
*U.D.O. нашли гитариста и басиста [19]
*Обложка и трек-лист нового альбома AVANTASIA [18]
*Обнародована причина смерти жены фронтмена KORN [18]
*
[= ||| все новости группы



*Ace Frehley*



19 окт 2018 : 		 ACE FREHLEY рассказал о причинах роспуска своей команды

16 окт 2018 : 		 Новое видео ACE FREHLEY

5 окт 2018 : 		 ACE FREHLEY заявил, что согласился бы поехать в прощальный тур с KISS, если бы ему хорошо заплатили

6 сен 2018 : 		 ACE FREHLEY на новом альбоме KEN SHARP

10 авг 2018 : 		 Новая песня ACE FREHLEY

8 авг 2018 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

13 май 2018 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

28 апр 2018 : 		 ACE FREHLEY выпустит альбом этим летом

19 дек 2017 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

27 окт 2017 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к ALICE COOPER

22 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS и ACE FREHLEY выступили вместе

18 сен 2017 : 		 ACE FREHLEY выступил с коллегами по FREHLEY'S COMET

12 июл 2017 : 		 Расширенная версия альбома ACE FREHLEY выйдет осенью

28 июн 2017 : 		 GENE SIMMONS и ACE FREHLEY написали две песни

13 фев 2017 : 		 Гитарист PEARL JAM присоединился на сцене к ACE FREHLEY

5 фев 2017 : 		 GENE SIMMONS посетил концерт ACE FREHLEY

31 янв 2017 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

23 янв 2017 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

20 ноя 2016 : 		 Барабанщик MR. BIG/Ex-ACE FREHLEY выпустил обучающий MR. BIG/Ex-ACE FREHLEY

18 окт 2016 : 		 KOFI BAKER о версии "White Room" ACE FREHLEY: «Не каждый музыкант великий»

23 сен 2016 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

7 сен 2016 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

29 авг 2016 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

25 май 2016 : 		 PAUL STANLEY "очень рад" тому, что вновь поработал с ACE FREHLEY

30 апр 2016 : 		 ACE FREHLEY и SLASH о кавер-версии THIN LIZZY

27 апр 2016 : 		 Новое видео ACE FREHLEY

18 апр 2016 : 		 ACE FREHLEY хочет выпустить ещё одну книгу

17 апр 2016 : 		 ACE FREHLEY загремел в больницу

16 апр 2016 : 		 ACE FREHLEY не исключает очередного реюниона KISS

14 апр 2016 : 		 Первая за 18 лет песня ACE FREHLEY и PAUL STANLEY

8 апр 2016 : 		 Подробности о новом альбоме ACE FREHLEY

1 апр 2016 : 		 Кавер-версия THIN LIZZY от ACE FREHLEY с участием SLASH'a

31 мар 2016 : 		 ACE FREHLEY назвал "величайшим бредом" идею, что KISS могут существовать вечно

29 мар 2016 : 		 ACE FREHLEY: «Почему GENE SIMMONS не появился на "Origins Vol. 1"»

8 мар 2016 : 		 Видео с выступления ACE'a FREHLEY

3 мар 2016 : 		 Видео с выступления ACE'a FREHLE

29 фев 2016 : 		 Видео с выступления ACE'a FREHLEY

13 фев 2016 : 		 PAUL STANLEY рассказал, как оказался на новом альбоме ACE'a FREHLEY

12 фев 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ACE'a FREHLEY

3 авг 2015 : 		 SLASH и ACE FREHLEY записали THIN LIZZY

21 июн 2015 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

5 июн 2015 : 		 Сборник кавер-версий ACE'а FREHLEY выйдет осенью

5 май 2015 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

2 май 2015 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

18 апр 2015 : 		 ACE FREHLEY запишет кавер-версии THE ROLLING STONES, THE WHO

3 фев 2015 : 		 Звёздный трибьют ACE FREHLEY будет переиздан в феврале

19 дек 2014 : 		 ACE FREHLEY о несостоявшемся реюнионе KISS

23 ноя 2014 : 		 Видео с выступления ACE'а FREHLEY

19 ноя 2014 : 		 Видео с выступления ACE'а FREHLEY

18 сен 2014 : 		 ACE FREHLEY объявил туровый состав

4 сен 2014 : 		 ACE FREHLEY рад возвращению барабанщика

15 авг 2014 : 		 ACE FREHLEY хотел бы видеть на новом альбоме GENE'а SIMMONS'a

14 авг 2014 : 		 ACE FREHLEY исполнил "New York Groove" с THE ROOTS

13 авг 2014 : 		 Кавер-версия STEVE MILLER'а от ACE FREHLEY

13 авг 2014 : 		 Новая песня ACE'a FREHLEY

12 авг 2014 : 		 ACE FREHLEY планирует выпуск раритетов с участием SLASH'a, MIKE'a MCCREADY и LITA FORD

12 авг 2014 : 		 Реклама нового альбома ACE FREHLEY

21 июл 2014 : 		 Семплы новых песен ACE FREHLEY

11 июл 2014 : 		 Варианты изданий нового альбома ACE FREHLEY

29 май 2014 : 		 Новая песня ACE FREHLEY

30 апр 2014 : 		 Новый альбом ACE FREHLEY выйдет на SPV

28 мар 2014 : 		 Новый альбом ACE'а FREHLEY выйдет в июне

25 дек 2013 : 		 ACE FREHLEY о реюнионе с KISS: 'Всё возможно'

16 ноя 2013 : 		 ACE FREHLEY на eOne Music

6 ноя 2013 : 		 ACE FREHLEY: 'Я добился гораздо большего, чем GENE SIMMONS'

25 окт 2013 : 		 ACE FREHLEY и PETER CRISS впервые за 13 лет вышли на одну сцену

24 окт 2013 : 		 ACE FREHLEY и PETER CRISS впервые за 13 лет вышли на одну сцену

22 июл 2013 : 		 ACE FREHLEY работает над новым альбомом

3 мар 2013 : 		 ACE FREHLEY может лишиться собственного дома

7 сен 2012 : 		 Видео полного концерта ACE FREHLEY

8 фев 2012 : 		 'Anomaly' ACE FREHLEY выйдет на виниле

31 окт 2011 : 		 ACE FREHLEY упал со сцены

13 мар 2011 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

14 дек 2009 : 		 Детали нового DVD Ace'a Frehley

9 сен 2009 : 		 Альбом ACE FREHLEY в сети

31 авг 2009 : 		 Семплы всех песен ACE FREHLEY

26 авг 2009 : 		 ACE FREHLEY: аудиосемплы альбома "Anomaly"

31 июл 2009 : 		 Новая песня ACE FREHLEY

14 июл 2009 : 		 ACE FREHLEY выпустит свой альбом на своем лейбле

17 июн 2009 : 		 ACE FREHLEY завершил работу над новым сольным альбомом

17 май 2009 : 		 ACE FREHLEY заканчивает микширование своего альбома

8 янв 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома Ace Frehley (ex-KISS)

21 дек 2005 : 		 ACE FREHLEY: трек-лист альбома "Greatest Hits Live"

| - |
|||| сегодня

ACE FREHLEY рассказал о причинах роспуска своей команды

*
zoom
*
* *
ACE FREHLEY в недавней беседе с "Trunk Nation" рассказал о причинах, побудивших его разогнать собственную группу и воспользоваться услугами аккомпанирующего состава Gene'a Simmons'a:

«Это было непросто, — признался музыкант. — Я выступал с его группой в Австралии, а затем он по какой-то причине отменил свою поездку в Японию. Я поехал с его группой в Японию, и мы отыграли восемь концертов. И они просто супер, они все поют — квартетом. Я к тому, что никогда не забуду, как впервые исполнил "2000 Man" с этой группой, вдруг я слышу все гармонии, которые были на оригинальной записи Paul'a и Gene'a. Я сказал: "Отлично". Так что после последнего шоу в Токио я сказал этим ребятам: "Вы свободны? Не могли бы вы рассмотреть возможность сделать это и в рамках Kiss Kruise?" И они ответили согласием. Они все мои поклонники. И они обходятся дешевле, чем моя группа, а я пытаюсь сократить расходы. Я сократил состав на одного члена команды... И дело не только в деньгах. Я бы заплатил им столько, сколько я плачу своей группе прямо сейчас, потому что они настолько хороши. Но только не говорите им об этом!»

На вопрос о том, как Scarlet, Wyse и Coogan восприняли новость о том, что их заменяют, Ace ответил:

«Chris воспринял это очень хорошо. Он играет с [HOLLYWOOD] VAMPIRES, он сказал мне, что также занят в сольном шоу с Joe Perry, и он один из самых востребованных басистов в Лос-Анджелесе. Так что Chris воспринял это очень хорошо. Scotty — не очень хорошо. Да и Richie отнюдь не с восторгом, потому что его жена недавно скончалась [после многолетней борьбы с боковым амиотрофическим склерозом]».

Он продолжил: «Это был настоящий кошмар, потому что я постоянно затягивал с этим делом. Как я могу позвонить Richie и сообщить ему, что я играю с другими, когда его жена на смертном одре? И это разрывало меня на части. Наконец я просто подумал: "Я должен быть мужиком". Я позвонил ему и кратко объяснил, почему, и... И он повесил трубку. Он сказал: "Я не могу поверить в это дерьмо" и повесил трубку. Два дня спустя я перезвонил ему вечером и сказал: "Рич..." Он извинился, что бросил трубку. Я знаю его целую вечность. Так мы примирились. Он сказал, что любит меня как брата. Я сказал ему то же самое. Я спросил: "Скажи мне, что я могу сделать для тебя, потому что я знаю, что ты ожидал денег от круиза. Я перевёл деньги на его счёт, чтобы оплатить похороны Джоанны. Она была замечательной женщиной».

Ранее в "The Cassius Morris Show" Ace сказал, что принял решение поменять команду, потому что «группа Gene'a лучше моего нынешнего состава... Они моложе и более целеустремлённые».



ACE FREHLEY Explains Why He Fired His Band:




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 168

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
U.D.O. Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,12891602516174    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом