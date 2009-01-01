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ACE FREHLEY рассказал о причинах роспуска своей команды ACE FREHLEY в недавней беседе с "Trunk Nation" рассказал о причинах, побудивших его разогнать собственную группу и воспользоваться услугами аккомпанирующего состава Gene'a Simmons'a:



«Это было непросто, — признался музыкант. — Я выступал с его группой в Австралии, а затем он по какой-то причине отменил свою поездку в Японию. Я поехал с его группой в Японию, и мы отыграли восемь концертов. И они просто супер, они все поют — квартетом. Я к тому, что никогда не забуду, как впервые исполнил "2000 Man" с этой группой, вдруг я слышу все гармонии, которые были на оригинальной записи Paul'a и Gene'a. Я сказал: "Отлично". Так что после последнего шоу в Токио я сказал этим ребятам: "Вы свободны? Не могли бы вы рассмотреть возможность сделать это и в рамках Kiss Kruise?" И они ответили согласием. Они все мои поклонники. И они обходятся дешевле, чем моя группа, а я пытаюсь сократить расходы. Я сократил состав на одного члена команды... И дело не только в деньгах. Я бы заплатил им столько, сколько я плачу своей группе прямо сейчас, потому что они настолько хороши. Но только не говорите им об этом!»



На вопрос о том, как Scarlet, Wyse и Coogan восприняли новость о том, что их заменяют, Ace ответил:



«Chris воспринял это очень хорошо. Он играет с [HOLLYWOOD] VAMPIRES, он сказал мне, что также занят в сольном шоу с Joe Perry, и он один из самых востребованных басистов в Лос-Анджелесе. Так что Chris воспринял это очень хорошо. Scotty — не очень хорошо. Да и Richie отнюдь не с восторгом, потому что его жена недавно скончалась [после многолетней борьбы с боковым амиотрофическим склерозом]».



Он продолжил: «Это был настоящий кошмар, потому что я постоянно затягивал с этим делом. Как я могу позвонить Richie и сообщить ему, что я играю с другими, когда его жена на смертном одре? И это разрывало меня на части. Наконец я просто подумал: "Я должен быть мужиком". Я позвонил ему и кратко объяснил, почему, и... И он повесил трубку. Он сказал: "Я не могу поверить в это дерьмо" и повесил трубку. Два дня спустя я перезвонил ему вечером и сказал: "Рич..." Он извинился, что бросил трубку. Я знаю его целую вечность. Так мы примирились. Он сказал, что любит меня как брата. Я сказал ему то же самое. Я спросил: "Скажи мне, что я могу сделать для тебя, потому что я знаю, что ты ожидал денег от круиза. Я перевёл деньги на его счёт, чтобы оплатить похороны Джоанны. Она была замечательной женщиной».



Ранее в "The Cassius Morris Show" Ace сказал, что принял решение поменять команду, потому что «группа Gene'a лучше моего нынешнего состава... Они моложе и более целеустремлённые».















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