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GODSMACK отложили тур из-за смерти сына гитариста GODSMACK были вынуждены перенести европейский тур из-за неожиданной смерти сына гитариста группы, Tony Rombola.



Sully Erna: «С огромным сожалением и с позволения нашего гитариста Tony и его жены Sue я пишу эти строчки — его семья понесла утрату, которую ни один родитель не должен испытать. Их сын Джо Фэй неожиданно ушел из жизни в возрасте 34 лет. Он был одним из самых добрых и скромных парней, которых я когда-либо встречал. И самое главное, он был фанатом. Таким же, как и все вы. Он буквально жил успехом GODSMACK через своего отца. Он всегда был так взволнован и горд просто быть рядом со всеми нами, и мы все будем сильно скучать по нему.



Поскольку мы ожидаем информацию о том, как все случилось, мы смиренно просим вас уважать частную жизнь Tony и его семьи, поскольку им требуется время, чтобы осознать это и как-то исцелиться.



Спасибо Вам за терпение, молитвы и поддержку в это трудное время. И я обещаю вам, что в начале 2019 года мы вернемся еще грандиознее и сильнее, мы будем дорожить каждой датой тура в Европе и по всему миру. Так что будьте готовы!»















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