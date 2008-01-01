Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN переиздают альбомы [42]
*TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома [21]
*U.D.O. нашли гитариста и басиста [19]
*Обложка и трек-лист нового альбома AVANTASIA [16]
*TIM 'RIPPER' OWENS хочет перезаписать свои альбомы JUDAS PRIES... [16]
*
[= ||| все новости группы



*Kataklysm*



17 окт 2018 : 		 Новое видео KATAKLYSM

18 июн 2018 : 		 Концертное видео KATAKLYSM

15 июн 2018 : 		 Успехи в чартах KATAKLYSM

9 июн 2018 : 		 Концертное видео KATAKLYSM

4 июн 2018 : 		 Новое видео KATAKLYSM

16 май 2018 : 		 Трейлер к новому альбому KATAKLYSM

6 май 2018 : 		 Новое видео KATAKLYSM

12 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома KATAKLYSM

30 мар 2018 : 		 Видео с текстом от KATAKLYSM

24 фев 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KATAKLYSM

9 дек 2017 : 		 KATAKLYSM нашли продюсера

7 ноя 2017 : 		 Новый альбом KATAKLYSM выйдет весной

1 сен 2017 : 		 KATAKLYSM снимут шоу

7 июн 2017 : 		 Видео с текстом от KATAKLYSM

24 фев 2017 : 		 Концертное видео KATAKLYSM

28 дек 2016 : 		 KATAKLYSM отметят юбилей специальной программой

4 апр 2016 : 		 KATAKLYSM получили награду JUNO за лучший хэви-металлический альбом года

31 июл 2015 : 		 Новое видео KATAKLYSM

30 июл 2015 : 		 Новое видео KATAKLYSM

30 июл 2015 : 		 Новое видео KATAKLYSM

29 июл 2015 : 		 Новое видео KATAKLYSM

27 июл 2015 : 		 Новое видео KATAKLYSM

26 июл 2015 : 		 Новое видео KATAKLYSM

26 июл 2015 : 		 Новое видео KATAKLYSM

25 июл 2015 : 		 Новое видео KATAKLYSM

23 июл 2015 : 		 Новое видео KATAKLYSM

22 июл 2015 : 		 Новое видео KATAKLYSM

9 июл 2015 : 		 Новая песня KATAKLYSM

2 июл 2015 : 		 Новая песня KATAKLYSM

1 июн 2015 : 		 Новая песня KATAKLYSM

21 май 2015 : 		 KATAKLYSM выпускают острый соус

30 апр 2015 : 		 Фрагмент нового трека KATAKLYSM

24 мар 2015 : 		 Обложка нового альбома KATAKLYSM

5 мар 2015 : 		 Новый альбом KATAKLYSM выйдет в июле

6 янв 2015 : 		 Название нового альбома KATAKLYSM

7 ноя 2014 : 		 KATAKLYSM начнут запись в январе

13 май 2014 : 		 Новое видео KATAKLYSM

13 апр 2014 : 		 KATAKLYSM нашли барабанщика

18 янв 2014 : 		 Видео с выступления KATAKLYSM

1 дек 2013 : 		 Видео с текстом от KATAKLYSM

17 окт 2013 : 		 Новое видео KATAKLYSM

20 сен 2013 : 		 Новая песня KATAKLYSM

10 сен 2013 : 		 Трек-лист нового альбома KATAKLYSM

4 сен 2013 : 		 Новая песня KATAKLYSM

13 авг 2013 : 		 Обложка делюкс-издания нового альбома KATAKLYSM

6 авг 2013 : 		 Обложка нового альбома KATAKLYSM

2 июл 2013 : 		 KATAKLYSM завершили запись

24 июн 2013 : 		 KATAKLYSM записали кавер-версию SACRED REICH

15 май 2013 : 		 Названия новых песен KATAKLYSM

17 апр 2013 : 		 Бывший барабанщик NEURAXIS запишет альбом с KATAKLYSM

10 апр 2013 : 		 KATAKLYSM: "Мы поддерживаем решение Max'a"

9 апр 2013 : 		 Барабанщик KATAKLYSM собирается лечиться

3 апр 2013 : 		 Название нового альбома KATAKLYSM

8 янв 2013 : 		 KATAKLYSM объявили имя продюсера

30 дек 2012 : 		 KATAKLYSM о новом альбоме

8 июл 2012 : 		 Участники CANNIBAL CORPSE, KREATOR, LAMB OF GOD поздравляют KATAKLYSM

19 июн 2012 : 		 Фрагмент нового DVD KATAKLYSM

30 май 2012 : 		 Видео с текстом KATAKLYSM

23 май 2012 : 		 Трек-лист нового DVD KATAKLYSM

24 апр 2012 : 		 Новое видео KATAKLYSM

16 апр 2012 : 		 Новый трейлер KATAKLYSM

20 фев 2012 : 		 Лидер KATAKLYSM о DVD

20 янв 2012 : 		 Обложка нового DVD KATAKLYSM

16 ноя 2011 : 		 KATAKLYSM получили награду GAMIQ

1 ноя 2011 : 		 Тизер нового DVD KATAKLYSM

30 июн 2011 : 		 KATAKLYSM записали новый трек

6 апр 2011 : 		 Новое видео KATAKLYSM

16 фев 2011 : 		 Название юбилейного DVD KATAKLYSM

30 янв 2011 : 		 Видео с выступления KATAKLYSM

9 дек 2010 : 		 KATAKLYSM выпустят юбилейный DVD

17 авг 2010 : 		 Фронтмен KATAKLYSM о 'неуважении' со стороны MEGADETH

13 авг 2010 : 		 Ноове видео KATAKLYSM

7 авг 2010 : 		 Новый альбом KATAKLYSM доступен для прослушивания

13 июл 2010 : 		 Новая песня KATAKLYSM

17 июн 2010 : 		 Трек-лист нового альбома KATAKLYSM

15 июн 2010 : 		 Обложка нового альбома KATAKLYSM

28 май 2010 : 		 KATAKLYSM закончили запись нового альбома

28 май 2010 : 		 KATAKLYSM объяснили, почему не выступят на Wacken Open Air

5 май 2010 : 		 Вокалист KATAKLYSM открыл собственную пиццерию

15 мар 2010 : 		 KATAKLYSM завершили сочинение песен для нового альбома

29 янв 2010 : 		 KATAKLYSM получили награду

28 дек 2009 : 		 Название нового альбома KATAKLYSM

2 дек 2009 : 		 KATAKLYSM работают над «более сложным» альбомом

27 окт 2009 : 		 Детали переиздания альбома KATAKLYSM

30 ноя 2008 : 		 Новое видео KATAKLYSM в сети

10 июл 2008 : 		 Гитарист KATAKLYSM рассказывает о летнем туре

17 май 2008 : 		 Новый альбом KATAKLYSM в сети

8 апр 2008 : 		 KATAKLYSM: новая песня в сети

24 мар 2008 : 		 KATAKLYSM: начало тура по Австралии было омрачено

21 авг 2007 : 		 KATAKLYSM появятся в студии на этой неделе

25 июл 2007 : 		 KATAKLYSM: альбом "Shadows & Dust" будет переиздан

5 июн 2007 : 		 KATAKLYSM озаглавили новый альбом

25 окт 2006 : 		 Альбом KATAKLYSM "In The Arms Of Devastation" будет переиздан

8 июл 2006 : 		 Концертный DVD от KATAKLYSM выйдет в январе

3 мар 2006 : 		 Видео KATAKLYSM "Crippled & Broken" в сети

28 фев 2006 : 		 KATAKLYSM занимают 76 место в музыкальных чартах Германии

27 ноя 2005 : 		 KATAKLYSM выложили новый трек

16 сен 2005 : 		 KATAKLYSM: микшированием нового альбома займется TUE MADSEN

9 сен 2005 : 		 KATAKLYSM закончили работу над 'In The Arms Of Devastation'

7 фев 2002 : 		 Kataklysm - турне по Европе.

| - |
|||| сегодня

Новое видео KATAKLYSM

*
zoom
*
* *
"…And Then I Saw Blood", новое видео группы KATAKLYSM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Meditations", выпущенного летом этого года:

01. Guillotine

02. Outsider

03. The Last Breath I'll Take Is Yours

04. Narcissist

05. Born To Kill And Destined To Die

06. In Limbic Resonance

07. And Then I Saw Blood

08. What Doesn't Break Doesn't Heal

09. Bend The Arc, Cut The Cord

10. Achilles Heel



KATAKLYSM Releases 'вЂ¦And Then I Saw Blood' Music Video

div align=center>



Like!+5Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 447

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
U.D.O. Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,62088203430176    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом