Новое видео KATAKLYSM "…And Then I Saw Blood", новое видео группы KATAKLYSM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Meditations", выпущенного летом этого года:



01. Guillotine



02. Outsider



03. The Last Breath I'll Take Is Yours



04. Narcissist



05. Born To Kill And Destined To Die



06. In Limbic Resonance



07. And Then I Saw Blood



08. What Doesn't Break Doesn't Heal



09. Bend The Arc, Cut The Cord



10. Achilles Heel









