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*Jethro Tull*



18 окт 2018 : 		 JETHRO TULL выпускают биографию

11 окт 2018 : 		 Гитарист JETHRO TULL выпустит сольный альбом

4 мар 2017 : 		 Фрагмент нового релиза JETHRO TULL

21 дек 2016 : 		 Новое видео JETHRO TULL

13 дек 2016 : 		 Фрагмент нового релиза JETHRO TULL

1 сен 2016 : 		 Переиздание JETHRO TULL выйдет осенью

5 май 2016 : 		 IAN ANDERSON о юбилее " Aqualung"

19 фев 2015 : 		 IAN ANDERSON превратит песни JETHRO TULL в рок-оперу

12 фев 2015 : 		 Переиздание "Minstrel In The Gallery" JETHRO TULL выйдет в апреле

1 сен 2014 : 		 Умер оригинальный басист JETHRO TULL

2 май 2013 : 		 4DVD JETHRO TULL выйдут в июне

22 мар 2013 : 		 JETHRO TULL выпустят 7"-винил в апреле

12 сен 2012 : 		 Юбилейное издание "Thick As A Brick" JETHRO TULL выйдет в ноябре

2 ноя 2011 : 		 Переиздание JETHRO TULL доступно для прослушивания

12 сен 2011 : 		 JETHRO TULL планируют тур Thick As A Brick в 2012

4 сен 2011 : 		 Юбилейное переиздание "Aqualung" JETHRO TULL выйдет в октябре

24 май 2011 : 		 Ремастеринг "Aqualung" JETHRO TULL выйдет в сентябре

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JETHRO TULL выпускают биографию

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JETHRO TULL объявили о планах выпуска первой официальной иллюстрированной биографии, которую курирует сам лидер группы — Ian Anderson. Издание будет доступно в двух вариантах: классическом и с автографом Ian'a, который, как и бывшие и нынешние участники, предоставил для "The Ballad Of Jethro Tull" массу редких и памятных вещей, различных фотографий и много другого.

«У меня давно была идея найти достойный способ и рассказать историю JETHRO TULL и так как мы отмечаем, пусть и с неким недоверием, наш 50-летний юбилей, похоже что сейчас самое время собрать воспоминания всех музыкантов, кто играл в группе, в одном месте. Увы, некоторых уже нет с нами, а с некоторыми крайне непросто связаться, но этот проект будет стремиться поведать окончательную историю JETHRO TULL, рассказанную JETHRO TULL».



JETHRO TULL Announces First-Ever Official Book




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