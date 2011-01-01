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JETHRO TULL выпускают биографию JETHRO TULL объявили о планах выпуска первой официальной иллюстрированной биографии, которую курирует сам лидер группы — Ian Anderson. Издание будет доступно в двух вариантах: классическом и с автографом Ian'a, который, как и бывшие и нынешние участники, предоставил для "The Ballad Of Jethro Tull" массу редких и памятных вещей, различных фотографий и много другого.



«У меня давно была идея найти достойный способ и рассказать историю JETHRO TULL и так как мы отмечаем, пусть и с неким недоверием, наш 50-летний юбилей, похоже что сейчас самое время собрать воспоминания всех музыкантов, кто играл в группе, в одном месте. Увы, некоторых уже нет с нами, а с некоторыми крайне непросто связаться, но этот проект будет стремиться поведать окончательную историю JETHRO TULL, рассказанную JETHRO TULL».















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