JETHRO TULL выпускают биографию

JETHRO TULL объявили о планах выпуска первой официальной иллюстрированной биографии, которую курирует сам лидер группы — Ian Anderson. Издание будет доступно в двух вариантах: классическом и с автографом Ian'a, который, как и бывшие и нынешние участники, предоставил для "The Ballad Of Jethro Tull" массу редких и памятных вещей, различных фотографий и много другого.
«У меня давно была идея найти достойный способ и рассказать историю JETHRO TULL и так как мы отмечаем, пусть и с неким недоверием, наш 50-летний юбилей, похоже что сейчас самое время собрать воспоминания всех музыкантов, кто играл в группе, в одном месте. Увы, некоторых уже нет с нами, а с некоторыми крайне непросто связаться, но этот проект будет стремиться поведать окончательную историю JETHRO TULL, рассказанную JETHRO TULL».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).