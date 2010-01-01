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Профессиональное видео выступления GREAT WHITE с новым вокалистом GREAT WHITE опубликовали профессиональное видео с выступления 18 августа в Kentucky State Fair, Kentucky Exposition Center, Louisville, Kentucky с новым вокалистом коллектива, Mitch'ем Malloy.



















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