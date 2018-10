сегодня



STEVE VAI в песне ALCATRAZZ Седьмого февраля на Frontiers Music Srl на двойном CD/DVD состоится релиз концертного альбома ALCATRAZZ "Parole Denied - Tokyo 2017", в основу которого легли съемки на трех концертах в Японии в рамках тура "The Book 2017". Помимо концертных записей, издание будет содержать ранее нереализованные бонус-треки с записи 1985 года. Одну из таких песен, записанных с гостевым соло STEVE VAI, можно услышать ниже:



CD1



01. Night Of The Shooting Star



02. Ohayo Tokyo



03. Too Young To Die...Too Drunk To Live



04. Suffer Me



05. God Blessed Video



06. Will You Be Home Tonight



07. Jet To Jet



08. Witchwood



09. Skyfire



10. Hiroshima Mon Amour



11. Island In The Sun



CD2



01. Emotion (Studio Demo)



02. No Imagination (Studio Demo)



03. Losing You Is Winning (Studio Demo)



04. Please Call Me (Studio Demo)



05. Blue Boar (Studio Demo)



06. Ohayo Tokyo (Studio Demo)



07. Set Me Free (Rehearsal / Studio Demo)



08. Rider (Rehearsal / Studio Demo)



DVD



01. Night Of The Shooting Star



02. Ohayo Tokyo



03. Too Young To Die...Too Drunk To Live



04. Suffer Me



05. God Blessed Video



06. Will You Be Home Tonight



07. Jet To Jet



08. Witchwood



09. Skyfire



10. Hiroshima Mon Amour



11. Island In The Sun



12. Hiroshima Mon Amour (Soundcheck)























+1 -0









просмотров: 313