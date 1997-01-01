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*Alcatrazz*



18 окт 2018 : 		 STEVE VAI в песне ALCATRAZZ

9 май 2017 : 		 Рассказ о выступлении ALCATRAZZ

24 окт 2016 : 		 Основатели ALCATRAZZ выступят вместе с GRAHAM BONNET BAND

13 май 2010 : 		 ALCATRAZZ представили нового ударника

11 сен 2009 : 		 ALCATRAZZ поменяли ударника

23 июл 2008 : 		 ALCATRAZZ готовятся к записи нового альбома

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STEVE VAI в песне ALCATRAZZ

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Седьмого февраля на Frontiers Music Srl на двойном CD/DVD состоится релиз концертного альбома ALCATRAZZ "Parole Denied - Tokyo 2017", в основу которого легли съемки на трех концертах в Японии в рамках тура "The Book 2017". Помимо концертных записей, издание будет содержать ранее нереализованные бонус-треки с записи 1985 года. Одну из таких песен, записанных с гостевым соло STEVE VAI, можно услышать ниже:

CD1

01. Night Of The Shooting Star

02. Ohayo Tokyo

03. Too Young To Die...Too Drunk To Live

04. Suffer Me

05. God Blessed Video

06. Will You Be Home Tonight

07. Jet To Jet

08. Witchwood

09. Skyfire

10. Hiroshima Mon Amour

11. Island In The Sun

CD2

01. Emotion (Studio Demo)

02. No Imagination (Studio Demo)

03. Losing You Is Winning (Studio Demo)

04. Please Call Me (Studio Demo)

05. Blue Boar (Studio Demo)

06. Ohayo Tokyo (Studio Demo)

07. Set Me Free (Rehearsal / Studio Demo)

08. Rider (Rehearsal / Studio Demo)

DVD

01. Night Of The Shooting Star

02. Ohayo Tokyo

03. Too Young To Die...Too Drunk To Live

04. Suffer Me

05. God Blessed Video

06. Will You Be Home Tonight

07. Jet To Jet

08. Witchwood

09. Skyfire

10. Hiroshima Mon Amour

11. Island In The Sun

12. Hiroshima Mon Amour (Soundcheck)



ALCATRAZZ: Listen To 1985 Recording Of 'Emotion' Featuring STEVE VAI On Guitar








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