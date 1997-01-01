STEVE VAI в песне ALCATRAZZ

Седьмого февраля на Frontiers Music Srl на двойном CD/DVD состоится релиз концертного альбома ALCATRAZZ "Parole Denied - Tokyo 2017", в основу которого легли съемки на трех концертах в Японии в рамках тура "The Book 2017". Помимо концертных записей, издание будет содержать ранее нереализованные бонус-треки с записи 1985 года. Одну из таких песен, записанных с гостевым соло STEVE VAI, можно услышать ниже:
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