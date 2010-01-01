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ROGER GLOVER: «Я боюсь жизни без DEEP PURPLE » ROGER GLOVER в недавнем разговоре с Music Radar сообщил, что не ждёт с нетерпением окончания тура "The Long Goodbye":



«DEEP PURPLE присутствуют в нашей жизни уже 50 лет, и никто из нас не хочет, чтобы всё закончилось, но мы понимаем, что рано или поздно нам придётся остановиться. Я бы с удовольствием записал ещё один альбом. Эмоционально мы не готовы остановиться, так что мы можем продолжать ещё четыре или пять лет».



На вопрос о том, есть ли у него планы на жизнь после DEEP PURPLE, Roger ответил:



«Ну, я знаю, что всегда буду заниматься музыкой — как автор и как продюсер. Честно говоря, я боюсь жизни без DEEP PERPLE. И совершенно не жду момента, когда это произойдёт. Это была моя основная трудовая женщина, у меня никогда не было другой работы. У нас нет какого-то дедлайна, после чего уже наступит конец. Я не знаю, сколько времени у меня будет после того, как группа уйдёт на покой, но я продолжу заниматься творчеством».



Roger сказал, что он планирует выпустить свою автобиографию:



«Я работаю над ней уже около пяти лет. Это непросто, потому что я не хотел нанимать другого человека, который бы писал за меня, но мне нравится, когда хорошо написано, и мне приятно писать самому. Трудно оглянуться назад и запечатлеть, кем я был много лет назад. Я смотрю на видео, где я играю, и думаю: "Кто этот человек?"»











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