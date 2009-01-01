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*Gorod*



18 окт 2018 : 		 Новый альбом GOROD доступен для прослушивания

14 окт 2018 : 		 Видео с текстом от GOROD

24 сен 2018 : 		 Новая песня GOROD

26 авг 2018 : 		 Новый альбом GOROD выйдет осенью

20 окт 2016 : 		 Новое видео GOROD

10 мар 2016 : 		 Новое видео GOROD

5 окт 2015 : 		 Новый альбом GOROD выйдет в октябре

12 сен 2015 : 		 Видео с текстом от GOROD

4 авг 2015 : 		 Новая песня GOROD

4 дек 2013 : 		 GOROD готовы представить барабанщика

2 сен 2013 : 		 GOROD расстались с барабанщиком

2 июн 2012 : 		 Новое видео GOROD

1 май 2012 : 		 Новое видео GOROD

16 фев 2012 : 		 Новая песня GOROD

14 фев 2012 : 		 GOROD на UNIQUE LEADER RECORDS

19 янв 2012 : 		 GOROD на LISTENABLE RECORDS

7 дек 2011 : 		 GOROD начали сведение

4 окт 2011 : 		 GOROD начали запись

19 ноя 2010 : 		 GOROD: новый EP и изменения в составе

29 янв 2010 : 		 GOROD записывают новый миньон

1 май 2009 : 		 GOROD подписали контракт с лейблом Listenable Records

30 мар 2009 : 		 Новая песня GOROD в сети

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Новый альбом GOROD доступен для прослушивания

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"Aethra", новый альбом группы GOROD, доступен для прослушивания ниже:

"Wolfsmond"
"Bekhten's Curse"
"Aethra"
"The Sentry"
"Hina"
"And The Moon Turned Black"
"Chandra And The Maiden"
"Goddess Of Dirt"
"Inexorable"
"A Light Unseen"

GOROD вЂ“ Aethra Album Streaming In Full







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