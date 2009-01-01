Фраза, имя группы
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все новости группы
Gorod
18 окт 2018
:
Новый альбом GOROD доступен для прослушивания
14 окт 2018
:
Видео с текстом от GOROD
24 сен 2018
:
Новая песня GOROD
26 авг 2018
:
Новый альбом GOROD выйдет осенью
20 окт 2016
:
Новое видео GOROD
10 мар 2016
:
Новое видео GOROD
5 окт 2015
:
Новый альбом GOROD выйдет в октябре
12 сен 2015
:
Видео с текстом от GOROD
4 авг 2015
:
Новая песня GOROD
4 дек 2013
:
GOROD готовы представить барабанщика
2 сен 2013
:
GOROD расстались с барабанщиком
2 июн 2012
:
Новое видео GOROD
1 май 2012
:
Новое видео GOROD
16 фев 2012
:
Новая песня GOROD
14 фев 2012
:
GOROD на UNIQUE LEADER RECORDS
19 янв 2012
:
GOROD на LISTENABLE RECORDS
7 дек 2011
:
GOROD начали сведение
4 окт 2011
:
GOROD начали запись
19 ноя 2010
:
GOROD: новый EP и изменения в составе
29 янв 2010
:
GOROD записывают новый миньон
1 май 2009
:
GOROD подписали контракт с лейблом Listenable Records
30 мар 2009
:
Новая песня GOROD в сети
сегодня
Новый альбом
GOROD
доступен для прослушивания
"Aethra", новый альбом группы GOROD, доступен для прослушивания ниже:
"Wolfsmond"
"Bekhten's Curse"
"Aethra"
"The Sentry"
"Hina"
"And The Moon Turned Black"
"Chandra And The Maiden"
"Goddess Of Dirt"
"Inexorable"
"A Light Unseen"
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).