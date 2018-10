сегодня



Новый альбом GOROD доступен для прослушивания "Aethra", новый альбом группы GOROD, доступен для прослушивания ниже:



"Wolfsmond"

"Bekhten's Curse"

"Aethra"

"The Sentry"

"Hina"

"And The Moon Turned Black"

"Chandra And The Maiden"

"Goddess Of Dirt"

"Inexorable"

"A Light Unseen"

















просмотров: 84