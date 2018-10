сегодня



Концертный альбом REVERENCE выйдет зимой Американская группа REVERENCE выпустит новый концертный релиз, получивший название Vengeance Is…Live, седьмого декабря на ROAR! Rock Of Angels Records?



“When Darkness Calls”

“Until My Dying Breath”

“Fire Lord”

“Angel In Black”

“Too Late”

“Bleed For Me”

“New Order”

“Gods Of War”

“Power Of The Night”

“The Price You Pay”

“Race To Obscene”

“Phoenix Rising”

“Vengeance Is Mine”

“Wasted Years”

“Revolution Rising”













+0 -0









просмотров: 51