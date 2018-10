сегодня



Видео с текстом от TENGGER CAVALRY TENGGER CAVALRY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Our Ancestors", которая взята из выпущенного 23 февраля на Napalm Records альбома "Cian Bi".



Трек-лист:



"And Darkness Continues"

"Cian-Bi (Fight Your Darkness)"

"Our Ancestors"

"Strength"

"Chasing My Horse"

"Electric Shaman"

"Ride Into Grave And Glory (War Horse II)"

"Redefine"

"A Drop Of The Blood, A Leap Of The Faith"

"The Old War"

"One Tribe, Beyond Any Nation"

"Just Forgive"

"One-Track Mind"

"You and I, Under The Same Sky"

"Sitting In Circle"













+0 -0









просмотров: 56