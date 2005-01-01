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Трейлер нового альбома SOULFLY SOULFLY опубликовали трейлер к новому альбому "Rituals", выход которого намечен на 19 октября на Nuclear Blast Entertainment. Продюсером материала был Josh Wilbur, ранее работавший с LAMB OF GOD, GOJIRA, ALL THAT REMAINS и другими. За оформление отвечал Eliran Kantor (TESTAMENT, ICED EARTH, SODOM), а дополнительный дизайн для буклета сделал Marcelo Vasco (SLAYER, HATEBREED, KREATOR). В качестве гостей в записи принимали участие Randy Blythe (LAMB OF GOD) и Ross Dolan (IMMOLATION).



Трек-лист:



01. Ritual



02. Dead Behind The Eyes (feat. Randy Blythe)



03. The Summoning



04. Evil Empowered



05. Under Rapture (feat. Ross Dolan)



06. Demonized



07. Blood On The Street



08. Bite The Bullet



09. Feedback!



10. Soulfly XI





































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