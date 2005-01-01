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*Soulfly*



18 окт 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

27 сен 2018 : 		 Лидер SOULFLY критикует коррупцию в бразильской политике

19 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

15 сен 2018 : 		 Вокалист LAMB OF GOD в новой песне SOULFLY

13 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

6 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

31 авг 2018 : 		 360°-видео от SOULFLY

22 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

16 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

10 авг 2018 : 		 Новая песня SOULFLY

8 июл 2018 : 		 Новый альбом SOULFLY выйдет осенью

22 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SOULFLY

30 май 2018 : 		 Профессиональное концертное видео SOULFLY

10 мар 2018 : 		 SOULFLY исполнили целиком альбом NAILBOMB

10 янв 2018 : 		 Фрагмент нового релиза SOULFLY

7 дек 2017 : 		 SOULFLY начнут запись в январе

14 ноя 2017 : 		 Лидер SOULFLY о новом альбоме

9 ноя 2017 : 		 MAX CAVALERA рад началу работ над новым SOULFLY

16 июн 2017 : 		 SOULFLY целиком исполнят альбом NAILBOMB

4 апр 2017 : 		 MAX CAVALERA целиком исполнит альбом NAILBOMB с SOULFLY

23 май 2016 : 		 Лидер SOULFLY считает, что AXL ROSE недостаточно крут для AC/DC

14 май 2016 : 		 На сцене к SOULFLY присоединились члены BATTLECROSS, SUFFOCATION

22 апр 2016 : 		 SOULFLY выступили на телевидении

14 апр 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления SOULFLY

29 фев 2016 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA присоединился к SOULFLY

25 фев 2016 : 		 Видео с выступления SOULFLY

15 янв 2016 : 		 Видео с текстом от SOULFLY

6 янв 2016 : 		 Видео с выступления SOULFLY

13 дек 2015 : 		 SOULFLY исполняют SEPULTURA

18 сен 2015 : 		 Новое видео SOULFLY

14 сен 2015 : 		 SOULFLY нашли сессионного басиста

1 сен 2015 : 		 Новое видео SOULFLY

28 авг 2015 : 		 ASHMEDI исполнил SEPULTURA с SOULFLY

20 авг 2015 : 		 Вокалист SOULFLY: «Мне нравится постоянно сочинять риффы!»

10 авг 2015 : 		 Новая песня SOULFLY

2 авг 2015 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA присоединился на сцене к группе бывшего вокалиста SEPULTURA для исполнения хита SEPULTURA

30 июл 2015 : 		 Видео с текстом от SOULFLY

18 июл 2015 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

8 июл 2015 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

30 июн 2015 : 		 Видео с текстом от SOULFLY

6 июн 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SOULFLY

15 май 2015 : 		 MAX CAVALERA: «Почему я покинул ROADRUNNER RECORDS»

5 май 2015 : 		 Max: «Новый альбом SOULFLY создан под влиянием дэт-металла!»

5 май 2015 : 		 Дата выхода нового альбома SOULFLY

28 апр 2015 : 		 Название нового альбома SOULFLY

7 апр 2015 : 		 Лидер SOULFLY: «"We Sold Our Souls To Metal" очень хороша для моша!»

1 мар 2015 : 		 Новый альбом SOULFLY выйдет в августе

6 янв 2015 : 		 SOULFLY приступили к записи альбома

28 июл 2014 : 		 Гитарист FEAR FACTORY присоединился на сцене к SOULFLY

12 июл 2014 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA выступил с SOULFLY

23 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

9 май 2014 : 		 Барабанщик SOULFLY пропустит российские выступления

7 мар 2014 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA выступил с SOULFLY

10 янв 2014 : 		 SOULFLY исполнили классику SEPULTURA

11 дек 2013 : 		 Новое видео SOULFLY

27 сен 2013 : 		 Новый альбом SOULFLY доступен для прослушивания

4 сен 2013 : 		 Новая песня SOULFLY

31 авг 2013 : 		 IGOR CAVALERA исполнил 'Arise' с SOULFLY

23 авг 2013 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

14 авг 2013 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

8 авг 2013 : 		 Видео с текстом от SOULFLY

31 июл 2013 : 		 Обложка нового альбома SOULFLY

24 июл 2013 : 		 Трек-лист нового альбома SOULFLY

21 июл 2013 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

18 июл 2013 : 		 SOULFLY исполнили новую песню

8 июл 2013 : 		 Студийный трейлер SOULFLY

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления SOULFLY

8 май 2013 : 		 SOULFLY на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

7 апр 2013 : 		 SOULFLY объявили имя продюсера

7 мар 2013 : 		 Вокалист SOULFLY создает музыку к фильму о порно-актрисе

22 янв 2013 : 		 Бывший барабанщик SOULFLY продает установку

25 ноя 2012 : 		 Барабанщик SOULFLY и BORKNAGAR продает оборудование

20 ноя 2012 : 		 SOULFLY поедут в тур с сыном Max'a Cavalera

12 ноя 2012 : 		 Лидер SOULFLY сказал, что TROY SANDERS присоединился к его проекту вместе с GREG'ом PUCIATO

11 окт 2012 : 		 Видео с выступления SOULFLY

6 май 2012 : 		 Вокалист MORBID ANGEL присоединился на сцене к SOULFLY

27 мар 2012 : 		 Вокалист CATTLE DECAPITATION присоединился на сцене к SOULFLY

8 мар 2012 : 		 Видео с выступления SOULFLY

8 мар 2012 : 		 Новая песня SOULFLY

5 мар 2012 : 		 SOULFLY представили новый трек

27 фев 2012 : 		 Видео с выступления SOULFLY

16 фев 2012 : 		 Новое видео SOULFLY

26 янв 2012 : 		 Новая песня SOULFLY

22 янв 2012 : 		 Трек-лист нового альбома SOULFLY

17 янв 2012 : 		 Обложка нового альбома SOULFLY

17 янв 2012 : 		 Сын MAX'a CAVALERA поедет в тур с SOULFLY

6 янв 2012 : 		 THOMAS MIGNONE снимет видео для SOULFLY

4 янв 2012 : 		 Видео с первых концертов SOULFLY с новым ударником

6 дек 2011 : 		 Новый альбом SOULFLY в марте

22 ноя 2011 : 		 Вокалист CATTLE DECAPITATION об участии на новом альбоме SOULFLY

12 окт 2011 : 		 Фронтмен OCEANO на новом альбоме SOULFLY

4 окт 2011 : 		 SOULFLY завершили запись

1 окт 2011 : 		 Фронтмен DEVILDRIVER на новом альбоме SOULFLY

1 авг 2011 : 		 Видео с выступления SOULFLY

1 июл 2011 : 		 Бывший басист STATIC-X в SOULFLY

20 апр 2011 : 		 Новый сингл гитариста SOULFLY/ CAVALERA CONSPIRACY

19 мар 2011 : 		 MAX CAVALERA и GREG PUCIATO работают над 15 "мрачными" песнями

10 янв 2011 : 		 Marc Rizzo (SOULFLY): «Больше всего я люблю слушать инструментальную гитарную музыку»

1 янв 2011 : 		 Бывший басист SOULFLY предлагает Max'y Cavalera "прекратить нести чушь"

30 авг 2010 : 		 MAX CAVALERA заявил, что было бы «круто», если бы классический состав SEPULTURA воссоединился

19 июл 2010 : 		 SOULFLY расстались с басистом

19 май 2010 : 		 Новый альбом SOULFLY доступен для прослушивания

4 май 2010 : 		 Новое видео SOULFLY

27 мар 2010 : 		 Детали лимитированного издания SOULFLY

26 мар 2010 : 		 Новая песня SOULFLY

23 мар 2010 : 		 Обложка нового альбома SOULFLY

10 мар 2010 : 		 Выход нового альбома SOULFLY отложен

13 фев 2010 : 		 Лидер SOULFLY выставил на продажу дом

12 янв 2010 : 		 Новый альбом SOULFLY выйдет в мае

25 ноя 2009 : 		 SOULFLY записывают каверы SEPULTURA и EXCEL

15 ноя 2009 : 		 Рабочее название нового альбома SOULFLY

15 сен 2009 : 		 SOULFLY отправятся в студию в ноябре

30 мар 2009 : 		 MAX CAVALERA: "Песни нового альбома SOULFLY будут агрессивнее, быстрее и короче"

7 мар 2009 : 		 SOULFLY приступят к записи нового альбома уже в этом году

7 дек 2008 : 		 SOULFLY: неопубликованные треки с нового альбома в сети

16 июн 2008 : 		 Стал доступен аудиосемпл нового сингла SOULFLY

7 июн 2008 : 		 Все подробности о новом альбоме SOULFLY

21 май 2008 : 		 Подробности о специальном издании нового альбома SOULFLY

16 май 2008 : 		 SOULFLY снимут видео на новый трек

7 май 2008 : 		 Подробности о новом альбоме SOULFLY

18 апр 2008 : 		 Трек-лист нового альбома SOULFLY

18 дек 2007 : 		 SOULFLY завершили запись нового альбома

26 окт 2007 : 		 SOULFLY: подробности нового альбома

9 сен 2007 : 		 SOULFLY засядут в студии на следующей неделе

14 июн 2007 : 		 Max и Igor Cavalera впервые за 10 лет работают вместе

18 май 2007 : 		 Max Cavalera на новом диске FAQ

6 апр 2007 : 		 SOULFLY: новые даты турне

20 фев 2007 : 		 Видео Max'a Cavalera 'Jumpdafuckup' в России

9 мар 2006 : 		 Новое интервью с вокалистом SOULFLY появилось в сети

4 фев 2006 : 		 Басист SOULFLY сообщает последние новости о своем соло-проекте

9 дек 2005 : 		 SOULFLY: видео 'Frontlines' в сети

4 окт 2005 : 		 SOULFLY: в сети появилось видео "Carved Inside"

5 авг 2005 : 		 SOULFLY: концертный видео-клип в сети

21 июл 2005 : 		 На новом альбоме SOULFLY засветится BILLY MILANO

1 июл 2005 : 		 SOULFLY: появилось видео на новые песни

7 июн 2005 : 		 Опубликован трек-лист нового диска SOULFLY

16 май 2005 : 		 Подробности отмены концертов SOULFLY на Дальнем Востоке

13 янв 2004 : 		 SOULFLY опубликовали обложку нового альбома

13 дек 2003 : 		 SOULFLY: новый альбом

22 окт 2003 : 		 SOULFLY: еще 9 новых треков

4 окт 2003 : 		 Басист MEGADETH поможет SOULFLY

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Трейлер нового альбома SOULFLY

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SOULFLY опубликовали трейлер к новому альбому "Rituals", выход которого намечен на 19 октября на Nuclear Blast Entertainment. Продюсером материала был Josh Wilbur, ранее работавший с LAMB OF GOD, GOJIRA, ALL THAT REMAINS и другими. За оформление отвечал Eliran Kantor (TESTAMENT, ICED EARTH, SODOM), а дополнительный дизайн для буклета сделал Marcelo Vasco (SLAYER, HATEBREED, KREATOR). В качестве гостей в записи принимали участие Randy Blythe (LAMB OF GOD) и Ross Dolan (IMMOLATION).

Трек-лист:

01. Ritual

02. Dead Behind The Eyes (feat. Randy Blythe)

03. The Summoning

04. Evil Empowered

05. Under Rapture (feat. Ross Dolan)

06. Demonized

07. Blood On The Street

08. Bite The Bullet

09. Feedback!

10. Soulfly XI

SOULFLY Release Video Trailer #7 For Upcoming Ritual Album

















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