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*Trollwar*



18 окт 2018 : 		 Новая песня TROLLWAR

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Новая песня TROLLWAR

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"Summoning", новая песня канадской группы TROLLWAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Oath Of The Storm, выход которого запланирован на 16 ноября:

“Intro”
“Summoning”
“Into Shadows”
“The Forsaken One”
“In Defiance”
“Hymn For The Vanquished”
“Forgotten”
“Omens Of Victory”
“Home Of Forbidden Lore”
“Shores Of Madness”
“Winter’s Night”
“Outro”

TROLLWAR Streaming вЂњSummoningвЂќ Single





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