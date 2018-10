все новости группы







Trollwar







18 окт 2018 : Новая песня TROLLWAR



сегодня



Новая песня TROLLWAR "Summoning", новая песня канадской группы TROLLWAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Oath Of The Storm, выход которого запланирован на 16 ноября:



“Intro”

“Summoning”

“Into Shadows”

“The Forsaken One”

“In Defiance”

“Hymn For The Vanquished”

“Forgotten”

“Omens Of Victory”

“Home Of Forbidden Lore”

“Shores Of Madness”

“Winter’s Night”

“Outro”













+0 -0









просмотров: 64