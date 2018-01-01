Бывший вокалист MORBID ANGEL и барабанщик CRYPTOPSY в VLTIMAS
Season Of Mist заключили соглашение с группой VLTIMAS, в состав которой входят David Vincent (ex-MORBID ANGEL), Rune "Blasphemer" Eriksen (ex-MAYHEM, AURA NOIR) и Flo Monier (CRYPTOPSY). Релиз дебютного альбома намечен на начало следующего года, а небольшой фрагмент одной из новых песен доступен для прослушивания ниже.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).