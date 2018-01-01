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Бывший вокалист MORBID ANGEL и барабанщик CRYPTOPSY в VLTIMAS Season Of Mist заключили соглашение с группой VLTIMAS, в состав которой входят David Vincent (ex-MORBID ANGEL), Rune "Blasphemer" Eriksen (ex-MAYHEM, AURA NOIR) и Flo Monier (CRYPTOPSY). Релиз дебютного альбома намечен на начало следующего года, а небольшой фрагмент одной из новых песен доступен для прослушивания ниже.















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