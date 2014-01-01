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*John Garcia*



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8 апр 2014 : 		 Гитарист THE DOORS на новом альбоме JOHN'a GARCIA'и

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JOHN GARCIA AND THE BAND OF GOLD выпустит новый альбом зимой

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Бывший вокалист KYUSS John Garcia выпустит одноименную дебютную работу с коллективом JOHN GARCIA AND THE BAND OF GOLD, четвертого января на Napalm Records. Продюсером материала был никто иной как Chris Goss, ранее работавший с KYUSS и QUEENS OF THE STONE AGE.

«После года серьезного стресса, начала работ над собственной студии, закрытия, найма и увольнений, драма закончилась. Спасибо виртуозным пальцам Chris'a, запись готова.

Пока неясно, рискну ли я еще раз окунуться в подобное, так что пока только так. Встречайте дебютный альбом JOHN GARCIA AND THE BAND OF GOLD с четвертого января и в туре в его поддержку.

Шоу в Вегасе будет моим единственным в США и должно быть особенным. Спасибо всем за поддержку, именно вы та причина, по которой я иду вперед! Всем охапки моей любви!»



Former KYUSS Singer's JOHN GARCIA AND THE BAND OF GOLD To Release Self-Titled Album In January




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