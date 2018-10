сегодня



Кавер-версия Билли Джо Ройяла от FRANK HANNON FRANK HANNON опубликовали видео на кавер-версию композиции Билли Джо Ройяла "Hush", взятую из сборника "From One Place… To Another Vol. 2", выпущенного 18 мая. В записи альбома в качестве гостей принимали участие: Roger Fisher из Heart, Graham Whitford (сын Brad'a Whitford'a из AEROSMITH), Duane Betts (сын Dickey из Allman Brother), Randy Hansen и Jared James Nichols.



Трек-лист:



01. Hush (featuring Randy Hansen)



02. Lord Of The Thighs (featuring Graham Whitford)



03. You Can't Always Get What You Want (featuring Duane Betts)



04. Tell Me Somethin' Good



05. Kiss From A Rose



06. Sing Child Sing (featuring Roger Fisher)



07. I Can See Clearly Now



08. Spanish Castle Magic (featuring Randy Hansen)



09. I Can Help



10. Sweet Leaf (featuring Jared James Nichols)























