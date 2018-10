сегодня



Новая песня HERETIC'S DREAM "Bury Me", новая песня HERETIC'S DREAM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Resilience", выход которого намечен на 23 ноября на SoundsRock Symphony Records:



"Impending Rebirth"

"Allowed Exception"

"My Epiphany"

"Resilience"

"Whispering Shadows"

"Inside My Sadness"

"Unbridgeable Void"

"Bury Me"

"Tree Of Life"

"A Price To Pay"

"A Path Bound For Tomorrow"













