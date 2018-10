сегодня



Новое видео AZUSA "Heart of Stone", новое видео группы AZUSA, в состав которой входят музыканты THE DILLINGER ESCAPE PLAN, EXTOL и SEA + AIR, доступна для прослушивания ниже. Она песня взята из альбома "Heavy Yoke", выходящего 16 ноября на Solid State Records.



Трек-лист:



01. Interstellar Islands



02. Heart of Stone



03. Heavy Yoke



04. Fine Lines



05. Lost In the Ether



06. Spellbinder



07. Programmed to Distress



08. Eternal Echo



09. Iniquitous Spiritual Praxis



10. Succumb to Sorrow



11. Distant Call

















