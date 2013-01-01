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*Nailed to Obscurity*



19 окт 2018 : 		 Новый альбом NAILED TO OBSCURITY выйдет зимой

18 апр 2018 : 		 NAILED TO OBSCURITY подписали контракт с NUCLEAR BLAST

3 фев 2017 : 		 Новое видео NAILED TO OBSCURITY

24 сен 2013 : 		 Новый альбом NAILED TO OBSCURITY доступен для прослушивания

23 сен 2013 : 		 Новое видео NAILED TO OBSCURITY

13 авг 2013 : 		 Видео с текстом от NAILED TO OBSCURITY

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Новый альбом NAILED TO OBSCURITY выйдет зимой

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Немецкая мелодик дэт/дум металл группа NAILED TO OBSCURITY выпустит новую работу, получившую название "Black Frost" одиннадцатого января на Nuclear Blast Records. Запись проходила в Woodshed Studio (near Landshut, Germany) вместе с продюсером V. Santura (Triptykon, Dark Fortress), а за оформление отвечал Santiago Caruso:

"Black Frost"
"Tears Of The Eyeless"
"The Aberrant Host"
"Feardom"
"Cipher"
"Resonance"
"Road To Perdition"

NAILED TO OBSCURITY Set January Release Date For Debut Album; Details Revealed




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