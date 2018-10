сегодня



Новый альбом NAILED TO OBSCURITY выйдет зимой Немецкая мелодик дэт/дум металл группа NAILED TO OBSCURITY выпустит новую работу, получившую название "Black Frost" одиннадцатого января на Nuclear Blast Records. Запись проходила в Woodshed Studio (near Landshut, Germany) вместе с продюсером V. Santura (Triptykon, Dark Fortress), а за оформление отвечал Santiago Caruso:



"Black Frost"

"Tears Of The Eyeless"

"The Aberrant Host"

"Feardom"

"Cipher"

"Resonance"

"Road To Perdition"











