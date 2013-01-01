|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новый альбом NAILED TO OBSCURITY выйдет зимой
Немецкая мелодик дэт/дум металл группа NAILED TO OBSCURITY выпустит новую работу, получившую название "Black Frost" одиннадцатого января на Nuclear Blast Records. Запись проходила в Woodshed Studio (near Landshut, Germany) вместе с продюсером V. Santura (Triptykon, Dark Fortress), а за оформление отвечал Santiago Caruso:
"Black Frost"
"Tears Of The Eyeless"
"The Aberrant Host"
"Feardom"
"Cipher"
"Resonance"
"Road To Perdition"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).