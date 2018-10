сегодня



Сайд-проект лидера FOGHAT выпустит альбом Проект EARL & THE AGITATORS ALL STAR BAND, в который входят барабанщик и основатель FOGHAT Roger Earl, вокалист/гитарист Scott Holt, лидер-гитарист FOGHAT Bryan Bassett, басист Rodney O’Quinn и перкуссионист Mark Petrocelli, выпустит новую работу "Shaken & Stirred" 26 октября.



Трек-лист:



“Upside Of Lonely“

“Where's The Rock N' Roll“ (Instant gratification track with iTunes pre-order of album)

“I'm Coming Home“

“Guess Things Happen That Way”

“Love Isn't Kind“

“Fallen Angel“

“Hi-Heel Sneakers“

“Linda Lu“

“Honey Do List“

“Lonesome Train“

“Sunday Morning Coming Down“

“Gone Dead Train“

“All Because Of You“

“Let Me Love You Baby“ (Live)

“Shaky Ground“ (Live)

“Wild Horses“ (Live)

“Knock On Wood“ (Live)

“Peter Gunn Theme“ (Live)



Концертное видео на “Guess Things Happen That Way” можно найти ниже.













