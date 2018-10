сегодня



Новая песня LUCIFER’S CHILD "Fall Of The Rebel Angels", новая песня LUCIFER’S CHILD, в состав которой входят музыканты ROTTING CHRIST, бывший участник CHAOSTAR George Emmanuel и Stathis Ridis из NIGHTFALL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Order", выходящего девятого ноября на Agonia Records:



01. Viva Morte



02. The Order



03. Fall Of The Rebel Angels



04. Through Fire We Burn



05. El Dragón



06. Black Heart



07. Haraya



08. Siste Farvel



















+0 -0









просмотров: 66