Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN переиздают альбомы [46]
*TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома [21]
*U.D.O. нашли гитариста и басиста [19]
*Обложка и трек-лист нового альбома AVANTASIA [18]
*Обнародована причина смерти жены фронтмена KORN [17]
*
[= ||| все новости группы



*Lucifer’s Child*



19 окт 2018 : 		 Новая песня LUCIFER’S CHILD

5 сен 2018 : 		 Новая песня LUCIFER’S CHILD

28 июн 2018 : 		 LUCIFER’S CHILD на Agonia Records

16 фев 2017 : 		 Новое видео LUCIFER’S CHILD

2 сен 2015 : 		 Новое видео LUCIFER’S CHILD

21 июл 2015 : 		 Дебютный альбом LUCIFER’S CHILD выйдет в сентябре

19 апр 2015 : 		 Музыканты ROTTING CHRIST, NIGHTFALL в LUCIFER’S CHILD

| - |
|||| сегодня

Новая песня LUCIFER’S CHILD

*
zoom
*
* *
"Fall Of The Rebel Angels", новая песня LUCIFER’S CHILD, в состав которой входят музыканты ROTTING CHRIST, бывший участник CHAOSTAR George Emmanuel и Stathis Ridis из NIGHTFALL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Order", выходящего девятого ноября на Agonia Records:

01. Viva Morte

02. The Order

03. Fall Of The Rebel Angels

04. Through Fire We Burn

05. El Dragón

06. Black Heart

07. Haraya

08. Siste Farvel

LUCIFER'S CHILD Featuring ROTTING CHRIST, NIGHTFALL, CHAOSTAR Members Premier Lyric Video For New Single "Fall Of The Rebel Angels"








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 66

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,62265419960022    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом