Новый альбом MEAN STREAK выйдет в следующем году Шведская хэви металл команда MEAN STREAK, в состав которой входят музыканты THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, Ex-AXIA, заключила соглашение с лейблом ROAR! Rock Of Angels Records, на котором в следующем году состоится релиз нового альбома.











