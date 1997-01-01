Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
IRON MAIDEN переиздают альбомы
[46]
TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома
[21]
U.D.O. нашли гитариста и басиста
[19]
Обложка и трек-лист нового альбома AVANTASIA
[18]
Обнародована причина смерти жены фронтмена KORN
[17]
все новости группы
Mean Streak
19 окт 2018
:
Новый альбом MEAN STREAK выйдет в следующем году
1 май 2017
:
Новое видео MEAN STREAK
18 мар 2017
:
Обложка и трек-лист нового альбома MEAN STREAK
9 фев 2017
:
MEAN STREAK нашли лейбл в Европе
6 фев 2017
:
Новый альбом MEAN STREAK выйдет весной
28 янв 2016
:
Новое видео MEAN STREAK
15 май 2013
:
Новое видео MEAN STREAK
1 май 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома MEAN STREAK
31 май 2011
:
Концертное видео MEAN STREAK
22 дек 2010
:
Новое видео MEAN STREAK
сегодня
Новый альбом
MEAN STREAK
выйдет в следующем году
Шведская хэви металл команда MEAN STREAK, в состав которой входят музыканты THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, Ex-AXIA, заключила соглашение с лейблом ROAR! Rock Of Angels Records, на котором в следующем году состоится релиз нового альбома.
+0
-0
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 66
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.
0,43255996704102
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).