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*Mean Streak*



19 окт 2018 : 		 Новый альбом MEAN STREAK выйдет в следующем году

1 май 2017 : 		 Новое видео MEAN STREAK

18 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MEAN STREAK

9 фев 2017 : 		 MEAN STREAK нашли лейбл в Европе

6 фев 2017 : 		 Новый альбом MEAN STREAK выйдет весной

28 янв 2016 : 		 Новое видео MEAN STREAK

15 май 2013 : 		 Новое видео MEAN STREAK

1 май 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MEAN STREAK

31 май 2011 : 		 Концертное видео MEAN STREAK

22 дек 2010 : 		 Новое видео MEAN STREAK

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Новый альбом MEAN STREAK выйдет в следующем году

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Шведская хэви металл команда MEAN STREAK, в состав которой входят музыканты THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, Ex-AXIA, заключила соглашение с лейблом ROAR! Rock Of Angels Records, на котором в следующем году состоится релиз нового альбома.

MEAN STREAK Featuring THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, Ex-AXIA Members Sign With ROAR! Rock Of Angels Records




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