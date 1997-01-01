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*Inglorious*



19 окт 2018 : 		 Новое видео INGLORIOUS

29 сен 2018 : 		 Новый альбом INGLORIOUS выйдет в 2019

6 фев 2018 : 		 Видео с выступления INGLORIOUS

31 янв 2018 : 		 Видео с выступления INGLORIOUS

24 янв 2018 : 		 Видео с выступления INGLORIOUS

12 янв 2018 : 		 Новое видео INGLORIOUS

19 май 2017 : 		 Новое видео INGLORIOUS

6 май 2017 : 		 Новая песня INGLORIOUS

21 апр 2017 : 		 Видео с текстом от INGLORIOUS

1 апр 2017 : 		 Новая песня INGLORIOUS

18 мар 2017 : 		 EPK от INGLORIOUS

4 мар 2017 : 		 Новое видео INGLORIOUS

27 янв 2017 : 		 Новый альбом INGLORIOUS выйдет весной

19 апр 2016 : 		 Новое видео INGLORIOUS

12 фев 2016 : 		 Новое видео INGLORIOUS

31 янв 2016 : 		 Видео с текстом от INGLORIOUS

28 янв 2016 : 		 EPK от INGLORIOUS

12 янв 2016 : 		 Видео с текстом от INGLORIOUS

20 ноя 2015 : 		 Новое видео INGLORIOUS

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Новое видео INGLORIOUS

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“Where Are You Now?”, новое видео группы INGLORIOUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ride To Nowhere", выходящего 25 января на Frontiers Music Srl:

"Where Are You Now?"
"Freak Show"
"Never Alone"
"Tomorrow"
"Queen"
"Liar"
"Time To Go"
"I Don’t Know"
"While She Sleeps"
"Ride To Nowhere"
"Glory Days"

INGLORIOUS To Release Ride To Nowhere Album In January; "Where Are You Now?" Music Video Streaming






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